Revilla, convencido de que el PRC tendrá por primera vez representación en Madrid el 28A

Actualizado 15/02/2019 14:29:20 CET

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a confirmar hoy que su partido se presentará a las elecciones generales del 28 de abril y se ha mostrado convencido de que por primera vez tendrá representación en el Congreso y en el Senado, lo que sería "una gran noticia" para Cantabria y "un aldabonazo" para las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Así lo ha señalado el líder de los regionalistas en declaraciones a la prensa, pocos minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado el anticipo de las elecciones generales, unos comicios a los que Revilla ya había anunciado hace tiempo que concurriría el PRC con independencia de la fecha de convocatoria.

No obstante, ha informado de que ha convocado Comité Ejecutivo del partido el próximo lunes, día 18, a las 20.30 horas, para llevar su propuesta de concurrir a las generales, unas elecciones a las que, según ha dicho, se presentará "gente reconocida" del partido, aunque aún no hay "nombres", si bien ha aclarado que no puede concurrir "nadie" que sea miembro del Consejo de Gobierno de Cantabria, incluido él mismo.

Revilla ha reconocido que esta convocatoria "altera" los planes de algunos partidos, como el PRC, de "volcarse" en las elecciones regionales, aunque ha considerado que "no hay mal que por bien no venga"

y que el "último éxito" del PRC sería "estar en Madrid el día 29" de abril, algo que está "convencido" de que va a conseguir, ya que los cántabros van a entender que es el "voto útil" para Cantabria.

De esta forma, ha añadido, Cantabria tendría "por fin" a alguien que "va a hablar de manera autónoma e independiente" en Madrid "defendiendo los intereses" de la comunidad, ha dicho.

"Y si, además, tenemos la suerte de que los diputados el PRC son necesarios para la formación de cualquier gobierno", ha añadido, "toda Cantabria sabe que ese voto va a depender, única y exclusivamente, de lo que cada partido se comprometa a hacer para nuestra tierra".

Revilla, que ha asegurado que el adelanto electoral no le ha "cogido de sorpresa", ni tampoco la fecha elegida por Sánchez, ya que, una vez que los Presupuestos no han salido adelante, no había otra opción, a su juicio, que tomar esa decisión y "tratar de sacar rentabilidad" por parte del PSOE de "ese bloque que se ha organizado en España de todos contra el Partido Socialista", lo que "puede ser una baza interesante".

En cuanto a la presentación por primera vez del PRC a unas generales, ha explicado que han sido dos los factores que le han llevado a cambiar de postura. Por un lado, que un partido "no puede dejar las urnas" sin su papeleta a un mes de las elecciones autonómicas, porque crearía una "confusión enorme" en sus votantes; y, por otro, porque a la vista de lo ocurrido en ultima legislatura, con una "atomización tan grande" de partidos, "incluso uno o dos diputados pueden ser definitivos".

En ese caso, los partidos de ámbito nacionalista o regionalista "tienen la ventaja" de "ir a Madrid a defender los intereses de su territorio", más allá de los grandes partidos, "que votan en bloque" deben seguir "órdenes superiores", de forma que si tienen que votar "en contra de un AVE o una infraestructura" en su territorio "lo van a hacer" algo, ha recalcado, que "nunca haría el PRC".

"De ahí que ahora sea muy importante para Cantabria tener una voz de Cantabria en el Parlamento", ha subrayado Revilla, para quien "lo demás, no son voces de Cantabria, son de los partidos políticos".

Frente a ello, los diputados que pueda obtener el PRC "van a ir ahí a pelear por las cosas que llevamos tantos años reivindicando" y que "han incumplido tantos gobiernos con la complicidad siempre de sus sucursales" en los territorios respectivos, ha dicho.

"No hay otro objetivo en nuestro partido, esa es la esencia por la cual se fundó y por la que hemos ido luchando poco a poco" hasta haber conseguido "una imagen de región" "potente" en España y que es una "marca consolidada" y "querida".

Por ello, ha considerado que para Cantabria sería una "gran noticia" y un "aldabonazo" poder ir a las elecciones "importantes" para los regionalistas, las del 26 de mayo, teniendo representación por primera vez en el Congreso, algo que, según Revilla, sería la "culminación" de una trayectoria de 40 años del PRC, cuya presencia en las generales cree que va a perjudicar "a todos" los demás partidos.