Revilla cree que hay "un 80%" de posibilidades de que haya nuevas elecciones generales

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que actualmente hay "un 80%" de posibilidades de que haya nuevas elecciones generales en noviembre, lo que en su opinión significa "el fracaso de la Política con mayúsculas", y sostiene que la "única posibilidad" de no repetir comicios sería una abstención del PP.

Así lo ha dicho hoy en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha expresado sus dudas sobre un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos, entre los que existe "desconfianza", y más cuando, en su opinión, no hay "ninguna posibilidad" de que los socialistas vuelvan a ofrecer a la formación morada una Vicepresidencia y tres ministerios. Para Revilla, no aceptarlo fue "un error".

En cuanto a otros partidos, se ha referido a la postura "bastante incompresible" de Ciudadanos, por lo que, "la única posibilidad" sería, para Revilla, que fuerzas económicas "y de todo tipo" consideraran que nuevas elecciones serían "un desastre, un fracaso de la política" y "pueda el PP hacer alguna maniobra de abstención".

Revilla ha vaticinado, además, que si se convocan nuevos comicios, "habría una abstención muy grande", lo que implica "un riesgo muy grande" puesto que no está claro a quién beneficiaría, si bien ha recordado que, tradicionalmente, una gran movilización favorece a la izquierda.

Preguntado si cree que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho todo lo posible para evitar nuevas elecciones, el cántabro ha reconocido que no lo sabe, si bien ha apostillado que sería "una cosa muy complicada y nefasta hacer pactos no lógicos porque salen mal". "En política hay cócteles imposibles", ha subrayado, y ha defendido que los pactos tienen que tener "cierta coherencia".

"Si tú vas a pactar con un partido que ha venido manteniendo el referéndum en Cataluña, yo me lo pensaría", ha dicho en alusión a un pacto PSOE-Unidas Podemos, y ha puesto como ejemplo que en septiembre se dictara una sentencia "dura" sobre el 'procés'. En su opinión, ello desataría "dos reacciones del Gobierno: unos dirán que no acatan la sentencia o que no les parece adecuada. ¿El partido coaligado va a estar dispuesto a aplicar la ley?", se ha preguntado.

Al respecto, cuestionado sobre si entiende los "recelos o precauciones" del PSOE a un acuerdo con Unidas Podemos, el cántabro ha dicho que "claro que sí" porque en temas "tan sensibles" como la unidad de España o el cumplimiento de las leyes no puede haber "ninguna ambigüedad", y ha insistido en que no entiende que la formación de Pablo Iglesias no aceptara la propuesta socialista, "que ahora ya no se va a hacer". "Por eso estamos más cerca de las elecciones", ha reiterado.

Cuestionado respecto a qué le parecería que los políticos no cobraran hasta que no se forme Gobierno, Revilla ha considerado que es "una buena medida", y se ha vuelto a referir al problema de los presupuestos prorrogados, recordando que, en el caso de Cantabria, tendrá que dejar de gastar 135 millones de euros este año por no tener Presupuestos Generales del Estado, que ascienden a "más de 6.000 millones" en toda España".

Cantabria, ha dicho, "depende absolutamente" de la recaudación que le remite el Gobierno central y de poco le vale haber constituido los ayuntamientos y el Ejecutivo regional en plazo si no recibe estas partidas. "Es una situación muy complicada" la que genera un Gobierno en funciones, además de "nefasta en el contexto internacional", ha asegurado Revilla, para quien este hecho lasta que España pueda tener ahora un "papel preponderante" en la Unión Europea.

Por otra parte, preguntado por que haría él con el 'Open Arms', ha abogado por buscar una solución entre todos los países implicados y ha subrayado que "dejarlos en el mar es un insulto a la especie humana. No podemos ser tan egoístas, tan bárbaros y dejar que esa gente se muera en el mar. Simplemente es un problema de dignidad, de defender a la condición humana porque no somos bestias".

Para Revilla, las "soluciones van por la vía" de que las potencias mundiales "tienen que desarrollar África", pero mientras tanto "la gente no puede estar en esas condiciones, y tiene que tener la gente mucha insensibilidad para no ver a esa gente tumbada en una cubierta, con niños y gente mayor en unas condiciones lamentables. Eso nos insulta a todos", ha asegurado, remarcando que, a su juicio, el Papa "tendría que ser el primero en rebelarse contra esta situación".

El presidente cántabro ha reclamado una reunión europea para abordar esta cuestión y ante la "insolidaridad tan grande", ha apelado a la "mínima humanidad" de repartir a los migrantes entre los países europeos, recordando que ya ofreció Cantabria para acoger "la parte que le corresponde".

Finalmente, preguntado por si España debería ofrecer un puerto para el desembarco del 'Open Arms', Revilla ha dicho que no es una cuestión que deba decidir él y ha insistido en que "el arreglo debe ser entre todos".