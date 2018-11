Revilla dice que decisión del Supremo sobre las hipotecas "no es una buena noticia para la justicia"

Publicado 07/11/2018 12:38:12 CET

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas-- "no es una buena noticia para la justicia".

A preguntas de la prensa sobre la decisión del Alto Tribunal conocida ayer y concretamente sobre si ésta supone un "alivio" para la Comunidad Autónoma, el presidente ha confesado que, "independientemente del alivio" económico que pueda producir para las arcas regionales, la decisión le ha producido "mucho desasosiego" porque se está creando "un ambiente nada favorable de la opinión que deben tener los ciudadanos de la justicia", ha sostenido.

Según Revilla, esa "vuelta de tuerca y ese cambio de criterio con un resultado tan sorprendentemente dividido no es una buena noticia para la justicia".

"La sensación que pueden tener los ciudadanos, entre los que me incluyo, es que cuando hay decisiones que afectan a entidades muy poderosas, la capacidad de reacción de una sentencia, que fue en su momento firme, ha sido fulminante, mientras que el resto de sentencias, si no involucran a empresas de gran influencia, suelen ser distintas. Eso creo que no es bueno", ha insistido.

"Yo no digo que los jueces no sean imparciales", ha puntualizado el presidente de Cantabria, a quien, sin embargo, "sorprende" que con "un nivel de cualificación como el que debe haber en el Supremo, 15 (magistrados) consideren que una cosa es legal y 13 consideren legal lo contrario".

"Creo que no es buena noticia y me quedo ahí", ha reiterado a preguntas de los periodistas durante la inauguración de una nueva tienda de Lidl en el parque comercial de La Madera, en Ganzo.