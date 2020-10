Revilla dice que le gustaría un presupuesto 2021 de consenso y "dar un ejemplo" a España

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que le gustaría que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 se aprobaran por consenso y así "dar un ejemplo" a España.

"Me gustaría y sería bueno transmitir esa imagen de unidad ante una situación de emergencia. Pero de lo que sí puede estar segura la ciudadanía (de Cantabria) es de que vamos a tener presupuestos el día 1 de enero", ha asegurado.

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa respecto a si cree que el incremento previsto en las inversiones podría conseguir el consenso de la oposición para la aprobación de la Cuenta regional del año próximo.

"A mí me gustaría pero empiezo a estar pesimista porque en España, si no somos capaces ni de estar de acuerdo en combatir a un virus, compartir unos números... eso ya origina mayor complicación", ha observado.

No obstante, ha reiterado que a él le "gustaría" ese consenso y ha considerado que en una situación como la actual, en la que "lo que tenemos y las necesidades todos los sabemos", "decidir entre todos a dónde van esos recursos yo creo que no es tan difícil".

Unos recursos que, ha recordado, este año "va a ser un poco más" que el anterior al liberarse el techo de gasto, lo que permitirá incrementarlo en aproximadamente 132 millones sobre el presupuesto del año anterior, ha comentado.

El Gobierno presentará a todos los grupos su propuesta de presupuesto, con la sanidad y la educación como "sectores clave", dado que la mayor parte de los recursos "tendrán que dedicarse a combatir la pandemia por un lado y a reforzar el sistema educativo. Después de eso, seguir haciendo obras, ayudando a las empresas...", ha indicado.

"Nosotros lo vamos a intentar y sino, lo que es fijo es que el 1 de enero tenemos presupuestos en Cantabria: tenemos los votos para sacar adelante el presupuesto", ha asegurado.

Pero Revilla ha reconocido que le "gustaría dar un ejemplo a España" con ese presupuesto aprobado por todos.

"En este barullo que hay de partidos y de falta de acuerdos, que en esta región la oposición pudiera estar de acuerdo con el Gobierno en unos presupuestos consensuados me gustaría y sería bueno transmitir esa imagen de unidad ante una situación de emergencia", ha señalado.

ESPAÑA NECESITA PRESUPUESTOS

Además, el presidente ha insistido en la necesidad de que haya presupuestos en España, que lleva tres años con ellos prorrogados, porque "la imagen que se está dando en Europa es lamentable y además pueden correr riesgo los fondos europeos", ha advertido en relación con un posible cuestionamiento de la capacidad de gestión del país.

Por ello, el regionalista ha hecho una llamada a la reflexión "de todos". "No se puede llevar la política al extremo. Estamos dando una imagen política que yo no conocía desde que tengo uso de razón. Creo que es la peor clase política, la menos dada al consenso y a poner los intereses de España por encima de los intereses particulares. Nunca he visto una cosa igual", ha lamentado.

Preguntado por el procedimiento que seguirán los proyectos de Cantabria de cara a conseguir fondos europeos, Revilla ha explicado que el Gobierno central ha "sugerido" que, una vez que el Gobierno regional apruebe los presupuestos que se van presentar, cada consejería presente a su ministerio los proyectos.

"Por ejemplo, La Pasiega, que es el proyecto estrella consensuado, sería presentado por la Consejería de Industria al Ministerio. En caso de que el Ministerio lo apruebe y lo mande a Bruselas y se apruebe, ahí se contabilizaría cuando lleguen esos recursos los apoyos que hay para ese proyecto", ha explicado.