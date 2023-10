Revilla dice que las pitadas del 12 de octubre "siempre se producen cuando gobierna el PSOE"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que las pitadas al presidente del Gobierno en el desfile del 12 de octubre "casualmente" se producen "siempre cuando gobierna el Partido Socialista, porque cuando gobierna el Partido Popular, nadie hace nada".

En una entrevista en La Sexta, Revilla ha señalado que en los 20 años que lleva acudiendo el desfile --este 2023 ha sido el único que no lo ha hecho-- "siempre pitan cuando hay una izquierda gobernando".

Para el regionalista, se trata de un acto "de mal gusto" en un día "donde se homenajea a nuestras fuerzas, se habla de convivencia, de España".

"A mí a español no me gana nadie, pero ver ese despliegue de banderas y de insultos que parece que se quieren apropiar de un símbolo, hace que a veces yo no me ponga la bandera porque no mezclen con este tipo de gente que va allí a desahogarse, como van a pitar a un árbitro en los partidos de fútbol si no pita un penalti a favor del equipo de casa", ha comparado.

En su opinión, "quieren convertir esta fiesta en su fiesta, no en la de todos".

En cuanto a los gritos de que 'te vote Txapote' dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para Revilla "la mejor respuesta la ha dado la persona que sufrió en sus propias carnes la muerte de su hermano a manos de ese desalmado".

A juicio del expresidente cántabro, se trata de "un reducto de gente", que "van a eso". "Ya van organizados, preparados para meter la pitada si no es quien preside el Gobierno de España uno de los suyos", lo que "hace pensar" a Revilla que se trata de "un reducto muy de derechas que va allí ese día a desahogarse, como van muchos al fútbol a insultar al árbitro", ha reiterado.