Revilla dice que Sota dimitirá por 'Sogiese' si se le abre juicio oral

Cs espera "cauto" las "explicaciones" del Gobierno y PP diferencia la "incorrecta" gestión del consejero de la "trama" en el SCS

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que sería "profundamente injusto" que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de su Gobierno, Juan José Sota (PSOE), dimitiera tras haber sido llamado a declarar como investigado por el caso 'Sogiese' ante el Tribunal Superior de Justicia, y marca para la supuesta marcha del socialista que el juez acuerde la apertura de juicio oral.

Así, el jefe del Ejecutivo ha pedido esperar a tal extremo, porque "lo normal" tras una denuncia es que se abra una investigación, como ha apuntado a preguntas de los periodistas a raíz de la declaración de Sota por supuestos pagos indebidos a trabajadores de esta empresa pública, encargada de gestionar proyectos europeos.

Revilla ha atendido a los medios de comunicación tras el acto de conmemoración de los 40 años de la Constitución Española en el Parlamento, donde ha reflexionado que no sería "justo" que se "llevaran por delante" a Sota si luego se sobresee el caso, archivo que ha pedido el Gobierno a través de sus servicios jurídicos. "No vamos a cesar a todo el mundo por una denuncia", ha reflexionado, porque eso sería una "caza y captura contra todos".

En este evento también han hablado del citado caso portavoces del PP y de Cs. De un lado, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha señalado que en su partido se ha enterado de la declaración de Sota por la Prensa, y ha apuntado al respecto que desde el Ejecutivo bipartito "nos tienen que dar y nos deben muchas explicaciones", que esperan recibir a lo largo de esta jornada para analizarlas "con calma" y "detalladamente", según ha agregado.

Hasta entonces, los naranjas -que acaban de firmar con PRC y PSOE el pacto para aprobar los presupuestos regionales de 2019 y que presumen de ser "contundentes" con las imputaciones por casos de corrupción- se muestran "cautos", en relación también con el acuerdo para sacar adelante las cuentas del próximo año, acuerdo sobre el que Revilla no ve ninguna "razón" por ahora que le haga "peligrar".

SOGIESE NO ES COMPARABLE AL SCS

Y, de otro lado, la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, tampoco ve "razones" para la destitución de Sota, ya que si bien su gestión ha podido ser "desafortunada" o incluso "incorrecta" desde el punto de vista legal, "en ningún caso" este asunto es comparable a la "trama organizada" en el propio seno de la administración -ha dicho- para las adjudicaciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), y por las que este partido y el resto de la oposición ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

A juicio de la extitular de este departamento y exvicepresidenta autonómica, el caso de Sota "es diferente" y "no es comparable" al de Real, por lo que el PP no ha pedido la marcha del responsable de Economía ni por ahora ve motivos para hacerlo. De hecho, ha destacado al respecto que el fiscal archivó la denuncia contra el consejero por 'Sogiese', interpuesta por OlaCantabria, el partido promovido por el diputado del grupo mixto y ex de Cs Juan Ramón Carrancio.

En cualquier caso, Buruaga cree que, a la espera de que la justicia determine si hay o no responsabilidades penales, es Revilla quien debe exigirlas desde el punto de vista político.

En este sentido, y tras recordar las palabras del secretario general del PRC, que decía que un consejero debe dimitir cuando está imputado, y "conociendo" a Revilla, la líder del PP se imagina que, llegado el caso, el presidente acabará "rectificando sobre la marcha" y buscará "excusas" para dar una nueva "patada hacia delante", como a sus ojos ha venido haciendo con el SCS. Porque no hay "nada por encima" de su "sillón presidencial", ha opinado la 'popular'.

Al hilo de lo anterior, --y a propósito del respaldo de Revilla a Real y a que haya apuntado a la salida del gerente de Atención Primaria después de que la fiscal remitiera la investigación abierta al juez al apreciar indicios de delito en las contrataciones del SCS--, Buruaga ha tildado de "esperpento" la postura del presidente.

Ha considerado que en este caso no solo hay que depurar responsabilidades penales, sino también políticas, y ha sentenciado al respecto que "cuando actúe el juez, ya no hace falta que actúe el presidente del Gobierno", que a su modo de ver es "cómplice" en todo lo que ha ocurrido en Sanidad.

Para la líder de la oposición, al regionalista "se le han acabado el tiempo y las excusas", y en paralelo ha demostrado que su discurso de lucha contra la corrupción es "pura farsa y puro teatro" que no tiene ya "ninguna credibilidad".

Con todo ello, y para finalizar, Buruaga ha manifestado que al Gobierno PRC-PSOE no solo se le "acumulan", sino que le "atropellan", los "escándalos", "uno tras otro", por lo que ha concluido que el Ejecutivo PRC-PSOE está "en franca decadencia" y "no se tiene en pie", sino que "se cae en pedazos".