Revilla llama a partidos del Congreso a apoyar los PGE de Sánchez

Se "alegra" de que no haya elecciones generales el 26 de mayo, tal y como le ha "confirmado" Sánchez

TORRELAVEGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez supondría una "inyección económica importantísima" para España y para Cantabria y, por ello, ha hecho un "llamamiento" a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a que piensen "en el bienestar de los ciudadanos", y no solo en su "egoísmo", y los apoyen.

Cuestionado este martes por la posibilidad de que el proyecto de PGE del apruebe en el Consejo de Ministros del viernes, 11 de enero, pese a no contar con los respaldos suficientes en la Cámara para sacarlos adelante, Revilla ha opinado que el presidente del Gobierno "tiene que intentarlo". "Alguna posibilidad habrá visto él para presentarlos", ha dicho.

Revilla cree que si el proyecto de PGE "salva" la enmienda a la totalidad se abriría un periodo de negociación y una "pequeña vía" para poder aprobar unas cuentas que, a su juicio, "benefician al conjunto de los españoles" y en "cosas fundamentales".

"Todo es posible en este país", ha dicho el presidente cántabro, que, sin embargo, ve "difícil" que los PGE puedan salir adelante a la vista de las posturas manifestadas por los nacionalistas catalanes.

El presidente de Cantabria ha opinado que aprobar los PGE de 2019 supondría para la comunidad contar, al menos, con más de 70 millones de euros más que podrían destinarse a renta social, dependencia, sanidad o educación.

También, según ha dicho, supondría una "inyección económica importantísima" para España, que podría disponer de, al menos, 6.000 millones de euros más.

Por todo ello, Revilla cree que no aprobar los PGE de 2019 sería un "palo" y ha asegurado que "no entiende" cómo con esta situación "se priman" los intereses de los partidos, cuestiones que, según ha dicho, "nada tienen que ver con el bienestar de la gente", o se "mezclan" con situaciones políticas como la de los presos o exiliados catalanes.

El presidente cántabro sí ha reconocido que "la política está ahora muy envenenada" y cree que "las reconciliaciones y los acuerdos son mucho más difíciles" cuando están en el "horizonte" unas elecciones que a comienzos de legislatura.

En este sentido, Revilla se ha felicitado de que el Gobierno PRC-PSOE que preside, y que está en minoría en el Parlamento de Cantabria, haya logrado aprobar en diciembre los Presupuestos de la comunidad para 2019 --algo que ha logrado con el apoyo del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez-- y todos los de la legislatura, pactando "una vez con unos y otras con otros".

A su juicio, esto demuestra que su Gobierno tiene "capacidad de gestionar", de "ceder" y "aceptar" las "cosas razonables" que le plantean otros partidos.

ELECCIONES GENERALES

Además de felicitarse por el logro de aprobar las últimas cuentas de la legislatura, Revilla "se alegra" también de que, finalmente, no vaya a haber un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo al descartar el Gobierno celebrar comicios generales ese mismo día, algo que, según ha dicho, le ha "confirmado" el propio Pedro Sánchez. "Me lo ha asegurado, que no va a haber", ha dicho el presidente cántabro en declaraciones a los medios de comunicación en Torrelavega.

Revilla ha considerado que esto se trata de una "buena noticia" ya que, en su opinión, celebrar las elecciones generales ese día, el mismo que se celebran las europeas, municipales y autonómicas, supondría, a su juicio, una "devaluación de la importancia" que, según ha recalcado, tienen los ayuntamientos y las comunidades al "mezclar" e introducir en los mismos comicios cuestiones de "ámbito estatal" que tienen "otra campaña".

Además, el líder de los regionalistas ha recordado la decisión que había adoptado su partido de presentar candidato a las elecciones generales en caso de que esa cita coincidiera el mismo día que las autonómicas y municipales, algo que finalmente no habrá que hacer.

Para Revilla, la decisión de Sánchez de que no haya un 'súper domingo' electoral va a permitir que, de cara a la cita del 26 de mayo, se hable "de lo que se tiene que hablar": de la vida de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

El presidente cántabro ha señalado que Pedro Sánchez también le ha trasladado su intención de agotar la legislatura y, por tanto, de no celebrar elecciones anticipadas, una decisión que, según ha dicho, "respeta". "Él sabrá los motivos", ha añadido.

Aunque Revilla ha reconocido que Sánchez le ha comunicado esta intención, el regionalista ha explicado que no se lo ha trasladado con la misma "certeza" ni de forma "tan rotunda" como su decisión de no celebrar los comicios generales el 26 de mayo.

Y es que el presidente cántabro ha aludido a la posibilidad de que la "coyuntura" política, si Sánchez no logra aprobar los PGE y, a la vista, de los "pocos apoyos" que tiene en el Congreso, hagan al presidente del Gobierno "cambiar de opinión".

Revilla ha realizado estas declaraciones durante su visita al inicio de la carretera de La Montaña, en Torrelavega.