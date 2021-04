Revilla, sobre los molinos en los Valles Pasiegos: "No quiero verlos allí"

Destaca que hay "cantidad de instrumentos garantistas" y que no es él quien tiene que pronunciarse, sino los técnicos

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado que no le gustaría ver parques eólicos con aerogeneradores en la zona de los Valles Pasiegos.

"Como presidente de Cantabria no me gusta para nada ver molinos en los Valles Pasiegos. No quiero verlos allí", ha sentenciado este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a preguntas de Vox sobre su posicionamiento acerca de los parques eólicos proyectados en esta zona de Cantabria, como el de Garma Blanca.

Sin embargo, ha insistido en que son los técnicos quienes tienen que determinar y aprobar la instalación de aerogeneradores. "Son los técnicos en nombre del Gobierno de Cantabria, no Miguel Ángel Revilla", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional.

Además, ha reiterado que en este asunto "somos muy garantistas en Cantabria y en España" y ha destacado todos "los trámites que tiene que pasar" un proyecto de estas características en manos de los técnicos. "Desde luego la firma mía no está en la autorización de un parque eólico", ha apostillado.

En este sentido, y ante la petición del diputado de Vox Cristóbal Palacio de determinar una "zona de exclusión eólica" que impida "automáticamente" la ejecución de parques, Revilla ha explicado que en el Plan de Ordenación Territorial (PROT) que se está tramitando ya se van a determinar zonas en las que no podrán instalarse.

Por ello ha pedido a Palacio que "esté tranquilo" ya que "hay una cantidad de instrumentos de garantía" como los tribunales, las declaraciones de impacto ambiental e informes de Madrid, de Cantabria, de ayuntamientos, etcétera. "La prueba es que hay tanta garantía que no tenemos ni un molino montado", ha dicho.

Y ante la petición del diputado de Vox a Revilla para actuar impidiendo la implantación de los parques eólicos en lugar de "ponerse de perfil", Revilla ha respondido que "el presidente es el presidente pero no tiene las capacidades que usted me atribuye".

Así, ha dado su opinión sobre los aerogeneradores en la zona pasiega pero le ha asegurado a Palacio que "casi casi tiene el mismo valor que la suya", porque "en esta Administración se funciona con la legalidad en la mano" y "jamás he llamado a un consejero ni a un técnico para que haga un informe a la carta. En mi vida", ha concluido.