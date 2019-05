Revilla niega que el PRC haya pactado ya con PSOE y no lo hará con Vox

Actualizado 10/05/2019 12:25:10 CET

El presidente de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla, ha reafirmado este viernes, un día después de la encuesta del CIS, que su partido ganará "holgadamente" las elecciones del próximo 26 de mayo, aunque sin concretar con cuántos diputados, después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas cifre entre doce y trece los escaños que logrará (los mismos o uno más que ahora).

Lo que sí ha hecho el jefe del Ejecutivo y secretario general de los regionalistas es negar que hayan alcanzado ya un pacto de gobierno con el PSOE, su actual socio, como aseguró esta semana la líder de la oposición y del PP, María José Sáenz de Buruaga. "Es mentira. Y ella lo sabe", ha zanjado Revilla, que ha comentado que no ha habido "ni una conversación" al respecto.

En este sentido, ha reiterado que de cara a llegar a acuerdos tras los comicios Vox es la única "línea roja" que se ha marcado su formación, que tiene un "respeto profundo" por los candidatos y votantes de esas siglas. Sería, según ha expresado, un pacto "antinatura", toda vez que en la "esencia" del PRC está la defensa de la autonomía mientras que la formación que abandera Santiago Abascal está a favor de su supresión.

Tampoco habrá tras el 26M "aventuras" que no garanticen la "estabilidad" de la Comunidad. "Yo me niego a gobernar sin presupuesto", ha advertido el presidente, que ha recordado que ante esos pactos son muy importantes las "personas" también. "Yo soy muy sensible a los partidos que insultan", ha advertido.

Revilla se ha pronunciado así, a preguntas de los medios, durante un desayuno informativo acompañado de cargos públicos y orgánicos del PRC para presentar su programa, elaborado durante tres meses por numerosos dirigentes y en colaboración con distintos colectivos, y con el que aspiran a ganar -y "holgadamente" además- los comicios para "culminar" el proyecto de región cuyas bases se han asentado esta legislatura.

En clave post-electoral, sobre los posibles pactos de gobierno, el líder y candidato del PRC ha asegurado que "para nada" han abordado este asunto con los socialistas, con los que ha dirigido la región durante tres mandatos (dos seguidos, de 2003 a 2011, y desde 2015), porque es algo que ahora no tiene "ni en mente", y habrá que esperar al escrutinio de votos la noche de los comicios, cuando "ya tendré en la cabeza algo".

A este respecto, ha precisado que no es igual obtener, por ejemplo, doce parlamentarios que dieciséis en una Cámara de 35, ni tampoco es lo mismo la suma de escaños que se alcance con un partido u otro.

CONTUBERNIOS DE PACTOS

Al hilo, el presidente ha avisado que durante la campaña las demás formaciones van a "atacar" a la suya con "contubernios de pactos", como a su juicio ha hecho ya el PP, al asegurar que ya existe uno con el PSOE, mientras que estos últimos alertarán -ha dicho- de la posibilidad de que los regionalistas lleguen a consensos con la derecha.

Y es que "no hay otros argumentos" para cargar contra el PRC, según su líder, toda vez que Cantabria y la economía regional van "bien", al igual que el Gobierno autonómico, y a pesar de "las turbulencias políticas que hemos tenido que aguantar a mitad de legislatura".

Ha recordado así que el PSOE "se rompió en dos a medio camino", cuando Pablo Zuloaga se hizo con las riendas del partido, hasta entonces en manos de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y se generó una crisis interna que salpicó al Ejecutivo, con ceses como el del consejero de Educación, Ramón Ruiz.

A esta situación, que los regionalistas lidiaron "sin sobresaltos" y solventaron "muy bien", hay que sumar la "ausencia casi absoluta" de inversiones por parte del Estado. Aspecto este último que en el PRC esperan que haya un cambio tras haber logrado, en las elecciones generales del pasado 28 de abril, un escaño en el Congreso, que ocupará el exconsejero de Obras, José María Mazón, que va a ser "obsesivo" con el tren de Cantabria a Madrid y el estudio informativo de la conexión Santander-Bilbao.

De esta histórica representación en la Cámara Baja Miguel Ángel Revilla ha considerado que tiene "más mérito" que el PRC haya logrado un diputado en Madrid que el hecho de que el PSOE de Pedro Sánchez haya ganado las elecciones, puesto que "se lo han puesto en bandeja" los partidos de la derecha.