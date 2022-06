Revilla no descarta una recesión si la guerra continúa, pero mantiene el "optimismo": "Me niego a hacerme el harakiri"

Cree que la oposición "confunde la realidad con el deseo" cuando augura un fin de ciclo político en Cantabria

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), no descarta la posibilidad de una recesión a final de año si la guerra en Ucrania no termina, pero "se resiste a tirar la toalla" y mantiene la "confianza" y el "optimismo" en que la situación se arregle. "Me niego a hacerme con ustedes el harakiri", ha replicado a la oposición ante sus malos augurios sobre el futuro.

Después de que toda la oposición haya criticado el "optimismo" que ha desprendido su discurso en el Debate del Estado de la Región, Revilla ha afirmado que éste ha sido "deliberadamente optimista" porque "tiene la obligación de serlo". "Me resisto a meterme en el búnker y que caigan los chuzos", ha dicho el presidente regional.

Ante la situación y malas perspectivas de futuro que ha pintado la oposición, Revilla ha reconocido que si la guerra no termina, "nos llevaría por delante a todos" e "ir al garete", pero aún confía en que "entre el raciocinio" y "alguien lo arregle", estando "tanta gente involucrada" y encuentre una salida para la inflación y el alza del precio de la energía que está provocando.

Por otra parte, Revilla ha censurado que la oposición le culpe a él y al Gobierno regional de la inflación que hay cuando es un asunto en el que "no tiene nada que hacer". "No tienen casi nada que hacer gobernantes internacionales al más alto nivel como para encargarme de semejante tarea", ha ironizado el presidente, que ha señalado que él lo que intenta hacer es que Cantabria vaya cada día "un poquito mejor", algo que se está consiguiendo ya que en la actualidad la situación es mejor que en 2021 y aún mejor que en 2020.

El presidente ha insistido en que Cantabria está en mejor situación que otras comunidades autónomas y ha asegurado tener "una fuerza mental como nunca" para hacer frente a la situación que venga e intentar que la "catástrofe sea la menor posible".

Y ya en una clave más política, y después de escuchar las crítica de la oposición al Gobierno y augurar un "fin de ciclo" político en Cantabria, ha opinado que estos partidos "confunden la realidad con el deseo".

Revilla cree que ello no va a ocurrir y ha advertido de que ahora todos son "especulaciones" pero "luego vienen los votos". "Hay que esperar a que ganen las elecciones", ha dicho.

Al PP le ha acusado de haber estado "toda la legislatura" intentando que se rompiera la coalición de Gobierno PRC-PSOE, buscando para ello "cualquier resquicio".

"Ese intento de torpedear no es serio", ha replicado Revilla a los populares, a los que ha advertido que el PRC es un partido "serio", que "cumple y acaba las legislaturas", como hizo en su día con el PP, permitiendo los regionalistas "salvar la legislatura".

"No somos unos tarambanas que cambiamos de bando y nos vamos por un cabreo", ha añadido Revilla, que sí ha reconocido algunos "problemillas" con su socio, el PSOE.

Y ante los augurios de Vox sobre un "fin de ciclo" político en Cantabria, Revilla ha respondido a su portavoz, Cristóbal Palacio, que el PRC "no es una burbuja" ni "algo coyuntural" como, a su juicio, sí es el partido de Santiago Abascal que, según ha dicho, surgió "del cabreo que había en España y ha tenido éxito electoral".

"Pero ya en Andalucía les han pegado un toque", les ha avisado Revilla, que, de hecho, no descarta que Vox acabe "desapareciendo" e "integrándose en el PP".

Y también da por hecho que si el PP y Vox, tras las próximas elecciones autonómicas, sumaran mayoría pactarían, al igual que han hecho en Castilla y León, si bien cree que no lo van a conseguir.

También a este partido, le ha reprochado que hable de "corrupción" en el Gobierno, aunque sea "de baja intensidad", cuando --ha asegurado-- no es así porque el 'no a la corrupción' es el "santo y seña del PRC". Y le ha instado a que, si así lo cree, lo denuncien ante los tribunales.

Por otra parte, y después de que la oposición le haya reprochado que el Gobierno PRC-PSOE "no ha hecho nada" y ha sido "incapaz" de solucionar los problemas de la comunidad, como los que atraviesa la industria, Revilla ha negado este extremo.

Así, como muestras de la acción del Gobierno ha citado el proyecto de La Pasiega, que, según ha dicho, va a ser una "realidad" y "a pesar del PP" y de que su "gurú" Íñigo de la Serna "tenía crucificado el proyecto".

"No lo hubieran ni dibujado, y tampoco el MUPAC, que es una cosa de este gobierno", ha dicho Revilla, que también cree que estos proyectos "no estarían en marcha" si el PRC no estuviera gobernando "con quien tiene el poder en Madrid" y tampoco se hubieran solucionado problemas, como el del abastecimiento de agua a Cantabria o la deuda de Valdecilla.

Y, por otra parte, como ejemplo del "apoyo" del Gobierno a a industria, ha puesto las gestiones realizadas, según ha dicho, por el Gobierno de Cantabria para que se llevara a cabo el 'rescate' del Grupo Celsa por parte de la SEPI y "salvar" a la fábrica de la Global Steel Wire de Santander, que pertenece al mismo.

"Si usted supiera las horas, las llamadas telefónicas y los viajes para salvar a la Global Steel Wire... y no lo hemos dicho nunca", ha afirmado Revilla, que ha explicado que ahora lo cuenta porque la situación ya se ha arreglado, algo de lo que se ha felicitado porque es una "empresa que si cierra es el caos".

También ha respondido a otra crítica recurrente de la oposición, y que se repite año tras año en el Debate del Estado de la Región, como son sus apariciones televisivas. "A casi todos les gustaría ir", ha dicho el presidente, que ha insistido en que sus intervenciones son "publicidad gratuita" y "muy rentable" para Cantabria, "con millones de euros de repercusión". "Yo no cobro pero vendo mi tierra", ha dicho.

PRC Y PSOE TAMBIÉN CRITICAN EL "CATASTROFISMO" DE LA OPOSICIÓN

En una línea similar a Revilla se han pronunciado PRC y PSOE, que han criticado el "catastrofismo" de la oposición y creen que hay los datos económicos y de empleos demuestran que se puede afrontar el futuro con "esperanza y confianza".

"Me he traído la corbata verde por esto de la esperanza pero después de escucharla, he estado por cambiármela por la de los funerales", le ha dicho el portavoz del PRC, Pedro Hernando, a la líder popular, María José Sáenz de Buruaga.