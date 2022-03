Revilla replica a la titular de Economía que es él quien debe negociar cómo financiar La Pasiega y el MUPAC

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha replicado a la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, que la financiación por parte del Gobierno de España de La Pasiega y el Museo de Prehistoria y Arqueología "no lo tiene que negociar" ella sino "el presidente".

Así ha respondido este martes Revilla a la consejera después de que ésta afirmara ayer en el Pleno del Parlamento que con la Ley General Presupuestaria que hay en la actualidad no se podrían suscribir convenios plurianuales entre los Ejecutivos central y autonómico para estas dos actuaciones.

La posibilidad de establecer plurianuales para financiar estos proyectos ha sido una de las fórmulas mencionadas en varias ocasiones por Revilla, sobre todo a raíz de conocerse que ambas actuaciones no pueden ejecutarse con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por no tener encaje, al menos en una gran parte. Sin embargo, la consejera de Economía dejó entrever que parece que esta vía no es posible.

EXENCIONES DE TASAS

Por otra parte, Revilla ha sido cuestionado también por las exenciones de algunas tasas en las que está trabajando el Gobierno regional --un total de 68, según anunció ayer el consejero de Industria, Javier López Marcano-- para ayudar a los sectores más castigados por el alza de los precios, como los relacionados con la energía, los combustibles o las materias primas.

Revilla, como ayer explicó también Marcano, ha señalado que para poder llevar a cabo esa exención de tasas que el Gobierno de Cantabria quiere aplicar, es preciso hacerlo a través de una ley, que, una vez que se apruebe en el Consejo de Gobierno, se quiere llevar al Parlamento "cuanto antes" para que se apruebe.

El presidente ha explicado que este proceso es así debido a que el Gobierno de Cantabria no puede aprobar decretos leyes.

"Cantabria tiene un problema y es que no tiene decretos leyes. Yo lo he venido pidiendo pero no ha salido adelante la petición, como tiene otras autonomías, y ahora se demuestra lo necesario que es que una comunidad tenga la posibilidad de hacer decretos leyes porque estaría hecho en 24 horas. De esta manera tenemos que hacerlo por vía urgencia en el Parlamento", ha señalado.

Pese a todo, Revilla cree que "no habrá ningún problema" para aprobar esta ley "en un plazo breve de tiempo" y que se puedan aplicar ya esas exenciones de tasas que afectan a todos los sectores productivos.

Además, como ayer indicó también Marcano, Revilla ha recordado que el Gobierno trabaja en crear una bolsa de recursos para apoyar a los sectores más afectados, "rascando" para ello partidas de distintas consejerías.

También se va a "intentar" incorporar a esa bolsa de recursos remantentes del pasado año al Presupuesto actual para destinarlos a ese mismo fin, una posibilidad para la que se precisa contar con un informe jurídico.

VE "MUY POSITIVAS" LAS AYUDAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

A través de estas vías, Revilla ha indicado que el Gobierno de Cantabria busca "complementar" las "importantes" y "muy positivas" ayudas anunciadas por parte del Ejecutivo central dentro de su plan de respuesta ante las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, que ha agravado el problema de los costes energéticos y de los carburantes.

"Vamos a intentar, como se hizo con la pandemia, en volcarnos en ayudas para que la situación sea lo más dramática posible", ha dicho el presidente.

El presidente no ha cuantificado cuánto pueden suponer esas exenciones de tasas y las otras vías de ayuda que está estudiando el Gobierno. Sin embargo ha advertido que "tampoco vamos a vestir un santo y desvestir otro". "Se trata de partidas que no sean imprescindibles y se van a poner a disposición de los que ahora más lo necesitan", ha añadido.

Revilla ha lamentado "los plazos tan lentos" de la Administración para poder poner en marcha este tipo de ayudas, una demora que ha achacado a los controles "jurídicos y de legalidad" que hay en la Administración. "No queda más remedio porque estamos en la Administración Pública. Cuando se manejan dineros públicos hay unos controles que son imprescindibles porque si no sería un caos", ha dicho el presidente.

En este sentido, ha recordado que en la Administración no ocurre lo mismo que en la empresa privada, donde el empresario "tiene el dinero, compra lo que le da la gana al precio que le da la gana e invierte donde le da la gana".

Revilla ha reconocido que si el Gobierno de España hubiera tomado las medidas antes, Cantabria podría haberlo hecho también. Sin embargo, entiende que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, optara por esperar a la Cumbre de Bruselas. "Es importante que tenga el respaldo de Europa, porque este problema no lo puede solucionar ni un país solo ni una comunidad autónoma. Tiene que ser el conjunto, como en la pandemia", ha dicho.

Como ejemplo de los plazos de la Administración, Revilla ha vuelto a poner como ejemplo lo que se ha tardado en tramitar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pasiega, que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio Urbanismo (CROTU) aprobará mañana, 30 de marzo, de forma definitiva, y está previsto que una semana después se de luz verde en Consejo de Gobierno.

Mañana, coincidiendo con la fecha en que se aprobará el PSIR en la CROTU, el Gobierno ha convocado un acto de presentación del proyecto logístico industrial de La Pasiega en Parbayón de Piélagos.

Revilla ha recordado que se ha tardado tres años, y "cantidad de papeleos e informes", en poderse aprobar el PSIR y cambiar así de uso el suelo sobre el que se construirá el polígono --de agrícola a industrial--. "Pero claro, las cosas hay que hacerlas así. No queda otro remedio. Sí, es lento, pero al final se hace y va a salir adelante", ha dicho.