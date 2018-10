Revilla: "Si no tenemos arraigo a nuestra cultura y tradiciones, no somos nada"

Actualizado 28/07/2018 18:14:11 CET

Pedirá a Sánchez que se prime "la justicia" en el reparto de los recursos de la financiación autonómica

PUENTE SAN MIGUEL, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha llamado este sábado, en su discurso en el Día de las Instituciones, a reivindicar la historia de la región porque, a su juicio, "si no tenemos raíces y arraigo a nuestra cultura y tradiciones, no somos nada".

Así lo ha dicho en el acto celebrado en la histórica Casa de Juntas de Puente San Miguel (Reocín) en lugar de en el Parque de La Robleda, donde estaba previsto su desarrollo, ya que la lluvia ha impedido su normal celebración.

Por ello, el acto se ha reducido tanto en asistentes como en las intervenciones previstas, siendo el presidente regional el único que ha pronunciado discurso, eliminándose los del delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga; la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga; y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro.

Por ello, Revilla también ha reducido la duración de su intervención y ha hecho una "menos personal" de lo que tenía previsto, pero en la que ha reivindicado la historia de la Comunidad Autónoma, su papel en el conjunto de España y ha dado cuenta de las reclamaciones de Cantabria al Estado, y que trasladará este próximo martes, 31 de julio, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la historia de Cantabria y estando en el lugar en el que en 1778 se proclamaron las Ordenanzas de Cantabria y se constituyó la Provincia homónima, el presidente ha expresado su "orgullo por esta tierra" y se ha preguntado "qué pensarían aquellos junteros si viesen en lo que nos hemos convertido hoy".

Y es que, ha dicho, "somos una comunidad que, por supuesto, pedimos los nuestro" y al mismo tiempo "pertenecemos orgullosos a España". "Nos sentimos cántabros y españoles", ha ensalzado el presidente, que ha asegurado que Cantabria es "un tierra que reivindica lo suyo pero somos solidarios con el resto del país".

Por ello, ha considerado que la Comunidad Autónoma es "ejemplo de una identidad bien entendida", como es "reivindicar lo nuestro sin considerarnos más que nadie ni pedir diferenciaciones" con el resto de los españoles. "Eso es entender las raíces y la cultura como algo integrador", ha apostillado.

"Cantabria admite todo tipo de opiniones, somos una sociedad democrática. Me encanta ver a gente que se manifieste y se exprese, porque cualquier opinión es respetable pero la vulneración de las leyes no", ha dicho en referencia al desafío secesionista en Cataluña.

Revilla ha considerado que las leyes "se pueden criticar e intentar cambiarlas pero de ninguna manera saltárselas" y, por ello, ha señalado que espera que desde el Gobierno de Pedro Sánchez no haya ninguna duda de cara al planteamiento secesionista de Cataluña de conceder nada que no sea razonable y absolutamente legal".

FINANCIACIÓN BASADA EN EL COSTE DE SERVICIOS

Esto se lo va a trasladar al presidente del Gobierno en la reunión que mantendrá con él en La Moncloa este próximo martes, 31 de julio, un encuentro al que Revilla llevará las principales reivindicaciones de Cantabria al Estado, las mismas que ya reclamó a Mariano Rajoy.

También ha avanzado que pedirá a Sánchez que "prime la justicia en el reparto de los recursos de la financiación autonómica", es decir, que se haga en base al coste efectivo de los servicios y no de la población.

"Territorios con poca población despiertan a veces en el Gobierno y en los grandes partidos menos consideración porque dan menos votos", ha dicho, revelando que ahí están sus "temores" porque esa financiación "marcará el futuro de España" y Cantabria no admitiría que se cometiese "esa injusticia".

Revilla ha dicho que Cantabria "nunca pediría lo que no tienen otros, no se nos ocurriría pedir privilegios", por ello también pondrá sobre la mesa a Sánchez la llegada de la alta velocidad a Cantabria porque "lo tienen hasta los que no tienen tanta necesidad".

"No podemos quedarnos al margen de los que tienen gallegos, asturianos, vascos, aragoneses, valencianos, extremeños...", ha enfatizado el presidente, que espera "obtener algún tipo de respuesta" de Sánchez respecto al AVE, más "cuando nos han engañado tantas veces y lo han parado estando firmado y adjudicado".

La financiación del Hospital de Valdecilla, que es un centro sanitario "nacional", será otra de las peticiones de Revilla al presidente del Gobierno porque "quedan pendientes 100 millones y están firmados".

Revilla ha señalado que también reclamará la financiación de la dependencia y que las pensiones para que se incrementen de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y "nuestros mayores dejen de tener unas pensiones de miseria". "Las pensiones tienen que estar blindadas por ley", ha insistido.

El acto del Día de las Instituciones ha contado con la asistencia de buena parte de los miembros del Gobierno regional, autoridades locales, regionales, civiles y militares, que han escuchado el discurso de Revilla y presenciado el acto de depósito de una copia de los discursos de las autoridades en el Arcón de las Tres Llaves, el mueble original que sirvió de archivo de las Actas de las Juntas Generales de la Provincia de Cantabria y que permanece custodiado en Villapresente.

La jornada, a la que han asistido cientos de personas, ha estado amenizada por la Coral de Puente San Miguel y el grupo 'Son de La Robleda'.