Revilla ve que el Estado "tiene perdido" el pleito si se "resiste a no pagar" el IVA

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en rueda de prensa para informar sobre la situación del partido tras el 'NO' a la investidura de Sánchez el pasado 7 de enero, en Santander /Cantabria (España), a 9 de enero de 2020.

Apela a la "responsabilidad" del socio para convencer al Estado de que "lo progresista" en la financiación es el coste de servicios

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha llamado de nuevo al Estado a no obligar a las comunidades autónomas a acudir a la vía judicial para reclamar la recaudación del IVA de diciembre de 2017 ya que cree que "tiene perdido" ese pleito "si se resiste a no pagar".

"No nos gustaría tener que volver a los juzgados", ha expresado el líder del PRC este viernes, aprovechando preguntas de los periodistas sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que estima parte del recurso del Ejecutivo regional para el pago de los 22 millones consignados en los presupuestos de 2016 por las obras del Hospital Valdecilla, y a propósito además de la reunión de esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se abordará el dinero del IVA.

"No hace falta ser un jurista de prestigio para entender que lo que no es tuyo lo tienes que devolver", ha reflexionado Revilla, que se ha mostrado "convencido" de que el Ejecutivo central "tiene perdido" el pleito por este impuesto "si se resiste a no pagar" la deuda -2.500 millones en total, 42 de ellos de Cantabria- y "obliga" a las comunidades a recurrir a la vía judicial para reclamar lo que considera "una apropiación indebida de fondos". En este sentido, ha reiterado que el Estado es "un mero recaudador" de un dinero que "es nuestro y nos lo tienen que devolver".

"No se puede quedar con lo que no es suyo", ha insistido, antes de pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "se ponga en el papel" de las comunidades y las traspase el dinero adeudado. Ha recordado al respecto que antes de acceder al cargo, cuando era consejera del ramo en Andalucía, "también reclamaba" el pago del IVA a la Junta tras la "chapuza" de su antecesor en el Ministerio, el 'popular' Cristóbal Montoro.

Así las cosas, a Revilla le gustaría que la dirigente socialista articulara este viernes en el CPFF una fórmula y "rápida" para pagar esa cuantía, que es necesaria pues en Cantabria "debemos dinero y no podemos atender todas las necesidades", ha apuntado su presidente.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, el regionalista ha sido cuestionado por la financiación autonómica, que también se abordará en la reunión entre los consejeros y la ministra de Hacienda, y ha recordado que en Cantabria hay una postura "unánime", sin "una sola discrepancia" en el Parlamento regional, en torno a esta cuestión.

La misma se basa en lo que es "lógico" y "justo": que se tenga en cuenta el coste de los servicios, que como ha evidenciado no es igual en pueblos pequeños y aislados que en ciudades grandes y pobladas.

"El que no entienda esto es un insolidario", ha sentenciado el presidente cántabro, que pide así que se tengan en cuenta aspectos como la orografía o el envejecimiento de la población porque, si no, equivaldría a hacer algo "en contra" del "clamor" de los políticos para frenar el despoblamiento rural y "un hachazo" para esa defensa.

Consciente de que algunas formaciones van a "presionar" para que la población tenga "un peso fundamental" a la hora de definir el nuevo modelo de financiación autonómica, el regionalista ha insistido en que el PRC y el resto de partidos cántabros con representación en la Cámara (PP, PSOE, Cs y Vox) están "en la línea de siempre" y en "sintonía" con algo que es de "lógica" y "justicia social", y que defienden también Galicia, Asturias o Castilla y León.

Preguntado por si el hecho de que ciertas comunidades y partidos quieran primar el criterio poblacional frente al coste de los servicios podría tener alguna incidencia en el pacto de gobierno regional entre PRC y PSOE, el presidente y secretario general de los regionalistas ha evidenciado que aunque no está "de acuerdo con el socio en todo", sí dirigen la Comunidad en base a una "homologación de criterios en lo fundamental".

A ello se suma la "coherencia" de los programas de ambas siglas que, en el caso de la financiación autonómica, están "de acuerdo" con que ha de primar el coste de los servicios.

Por eso, confía en la "responsabilidad" de los socialistas cántabros para que en la "batalla dura" de definición del nuevo modelo traten de que en el Gobierno PSOE-Unidas Podemos "entiendan, si es que son progresistas como dicen, que lo progresista es apoyar a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan y dar mismos servicios a todos".

"Eso es progresismo, lo otro no", ha sentenciado Revilla para finalizar.