Ribera se reunirá en Cantabria con las electrointensivas

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, considera positiva la medida propuesta por Cantabria de aumentar de manera "notable" las ayudas para compensar el C02 indirecto y ha aceptado la invitación del consejero de Industria, Eduardo Arasti, de reunirse en esta comunidad con las industrias electrointensivas.

Así lo ha informado el Gobierno regional tras el encuentro que han mantenido ambos en el Ministerio, a petición del consejero cántabro, que lo ha calificado de "muy producitivo".

En el mismo, Arasti ha reclamado modificaciones en la política energética del Gobierno de la nación para garantizar que las empresas electrointensivas puedan competir en términos de igualdad con sus homólogas francesas o alemanas, donde el precio final de la energía es dos y tres veces más barato que en España.

Es la principal reivindicación que Arasti ha trasladado a la ministra en la reunión, en la que también han repasado la situación de varios proyectos estratégicos para la comunidad, como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo o el Corredor del Hidrógeno Verde.

Arasti ha expuesto a Ribera la necesidad de tener en cuenta en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica a corto y medio plazo las nuevas necesidades de Cantabria asociadas al área industrial de La Pasiega y a los proyectos de transición energética, descarbonización y generación y almacenamiento de hidrógeno verde.

Como primer punto del orden del día, el consejero ha transmitido a la vicepresidenta la "voz" de las industrias electrointensivas y calorintensivas de Cantabria. "Lo único que piden es que no paguemos aquí lo que los demás no pagan", ha resumido Arasti, que ha subrayado que esta situación ha puesto a la industria electrointensiva española y cántabra en "una situación crítica", que puede ser la "antesala de deslocalizaciones empresariales si no logramos cerrar esa brecha competitiva", ha advertido.

Arasti ha invitado a Ribera a mantener una reunión en Cantabria con las empresas electrointensivas, que la vicepresidenta ha aceptado.

El consejero también ha analizado con la vicepresidenta el grave problema de competitividad que sufre la industria electrointensiva cántabra y española debido a que paga más del triple por su electricidad que Francia y más del doble que Alemania, lo que "compromete seriamente" su viabilidad.

Para el titular de Industria, lo anterior prueba que el Gobierno de la nación tiene margen de maniobra para realizar cambios en la política energética que permitan aplicar medidas correctoras, reducir el precio final de la energía y aumentar la competitividad internacional de la industria electrointensiva española y cántabra.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

En línea con las principales reivindicaciones de la industria electrointensiva cántabra, el Gobierno de Cantabria defiende la reducción permanente de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y alcanzar la máxima compensación por CO2 indirecto en línea con los restantes países europeos.

Mientras representa una minoración del 73% del precio del pool alemán o del 65% en Francia, en España el descuento es del 28%, cuando Europa permite una compensación por el coste del C02 indirecto hasta un importe del 25% del total recaudado en las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) e, incluso, superar este umbral motivando el exceso.

En 2023, el Gobierno español recaudó un total de 3.584 millones de euros en las subastas de derechos de emisión de GEI y la compensación prevista por el Gobierno para este año es de 300 millones, un 8,3%, cuando se podrían destinar un total de 896 millones, aplicando a lo recaudado el límite del 25% permitido por la legislación europea.

En este sentido, Ribera ha considerado positiva la medida propuesta por Cantabria de aumentar de manera "notable" las ayudas para compensar el C02 indirecto.

Incrementar la retribución del servicio de respuesta activa de la demanda o establecer otros mecanismos de interrumpibilidad efectivos para reducir el precio eléctrico de la industria electrointensiva, promover el acceso de los industriales a subastas de renovables, eliminar los impuestos que gravan a los generadores y dotar de contenido el Estatuto del Consumidor Intensivo completan el listado de reivindicaciones que Arasti ha hecho llegar a la ministra en esta materia.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA E HIDRÓGENO VERDE

Por lo que se refiere a la red de transporte de energía eléctrica, Arasti ha urgido la publicación de la planificación definitiva de la nueva subestación Piélagos-La Pasiega, para poder iniciar su tramitación de cara a la puesta en servicio del área industrial.

Además, ha trasladado las demandas más importantes detectadas en el proceso de evaluación previo a la planificación de la red de transporte para el periodo 2026-2030, para dar cobertura entre otros a los proyectos de hidrógeno verde, presentes y futuros.

Así, ha citado los proyectos "clave" de H2 en los terrenos de la antigua factoría Sniace en Torrelavega, de almacenamiento previsto en Polanco o el de descarbonización de Solvay.

Asimismo, en relación con el proyecto de transición energética de la planta de Solvay, Arasti ha dado traslado a Ribera de las peticiones de la empresa en relación con los instrumentos de apoyo a la inversión necesarios para abordar este proyecto, fundamental para el futuro de la planta de Torrelavega.

Por último, ha transmitido a Ribera la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, que será la mayor inversión de la historia de Cantabria y una infraestructura clave para los objetivos de descarbonización.