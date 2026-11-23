La Ronda El Liguerucu celebrará este jueves sus 60 años de música y tradición con un concierto en el Parlamento - RONDA EL LIGUERUCU

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio del Parlamento de Cantabria acogerá este jueves, 26 de noviembre, a las 19.30 horas, la actuación de la Ronda El Liguerucu, que este año cumple 60 años de música y tradición.

En concreto, ofrecerá un programa con 16 canciones con temas marineros, campurrianos y montañeses.

El grupo nació en Fresno del Río (Campoo de Enmedio) en el verano de 1966 como una ronda infantil vinculada al teleclub y alentada por Luis García. Desde entonces asumió una misión que sigue siendo su razón de ser: conservar y difundir el canto tradicional campurriano, ha destacado la Cámara en nota de prensa.

Ya en 1972 se consolidó como ronda de mozos y recogió el legado de la histórica Ronda la Valleja.

Los primeros años estuvieron marcados por el entusiasmo, el aprendizaje y la participación en concursos y certámenes, que llevaron el nombre de Fresno del Río más allá de su entorno.

Su trayectoria quedó pronto jalonada de reconocimientos, entre los que destacan más de 20 triunfos en el Día de Campoo y el campeonato de Cantabria, conseguido en 1981.

DISCOS, TELEVISIÓN Y NUEVOS ESCENARIOS

En 1973 la ronda grabó su primer disco, un LP de canciones campurrianas editado por Columbia.

Dos años después, en 1975, su música llegó a Televisión Española, en el programa 'Tres programa Tres', una presencia que contribuyó a dar a conocer el folclore de Campoo.

Con el paso del tiempo, el grupo amplió su repertorio y mantuvo una intensa actividad de encuentros, festivales y celebraciones.

En 2006, al cumplir 40 años, presentó el CD 'La Ronda llama a tu puerta', testimonio de una trayectoria construida con "constancia y cariño" por la tradición.

Ahora, en 2026, al cumplir 60 años, El Liguerucu continúa llevando el nombre de Fresno del Río y el folclore campurriano a nuevos escenarios.