Rotas las negociaciones entre sindicatos y patronal del metal, con lo que la huelga continúa

La cuarta reunión de negociación en el ORECLA se ha cerrado hoy a la hora y media sin acuerdo y sin nueva fecha de reunión

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre los sindicatos y la patronal del sector de metal se han roto este sábado en el cuarto día consecutivo de reuniones en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) después de que el encuentro acabara a la hora y media de iniciarse. Tras lo ocurrido, la huelga, que arrancó el pasado día 2 y cumple hoy diez días, continúa.

Ambas partes se han culpado mutuamente de lo ocurrido: la patronal a los sindicatos y viceversa.

La patronal del sector del metal en Cantabria, Pymetal, ha responsabilizado a los sindicatos de que la continuidad de las negociaciones "se posponga 'sine die'". "El 'no porque no' o 'lo quiero todo o sigo con la huelga' no es admisible en ninguna mesa de negociación", ha aseverado.

"No existe ninguna voluntad negociadora por la parte sindical, por lo que la continuación de las negociaciones se postpone "sine die", sin perjuicio de que por parte de ORECLA se decida convocar de nuevo", ha dicho la patronal.

Según Pymetal, los sindicatos han incrementado la petición para 2021 al 4,5% más una paga de 450 euros lineales por trabajador, lo que, según ha dicho, supone una petición aproximada de 6,75%, superior incluso al 6,5% del IPC del año.

Además, ha afirmado que las centrales sindicales mantienen su petición de incremento salarial para 2021. Para los restantes ejercicios, detalla que éstas mantienen sus peticiones de un 6%, un 2,5% y un 2% para 2022, 2023 y 2024, y todo ello con pago de atrasos desde el 1 de enero de cada año.

A su juicio, se trata de unas peticiones "claramente inasumibles por la maltrecha economía" de las empresas de la región

Pymetal ha opinado que "la incapacidad de los negociadores sindicales está dispuesta a sacrificar el empleo de la región, y a machacar el tejido productivo".

La patronal ha señalado que la continuidad de la huelga convocada por los sindicatos CC.OO, UGT y USO y --dice-- "mantenida y alentada por los apenas 300 delegados de personal de la región, que ni siquiera arriesgan su puesto de trabajo, ha supuesto ya unas pérdidas de 800 euros por trabajador".

"Es cada uno de los trabajadores del sector quien tiene que decidir si continúa financiando esta aventura sindical insensata con su sueldo y en más de un caso con su puesto de trabajo", ha advertido.

Previamente a esta reunión, Pymetal ya había anunciado que, de cara al encuentro de hoy, retiraba las ofertas y "mejoras económicas" planteadas en los días previos de negociación ante la "cerrazón" --decía-- de los sindicatos, que, según explicaba, había rechazado todas ellas y que en el encuentro de ayer había incrementados sus pretensiones y planteaban cosas "inasumibles".

Pymetal avanzaba ya antes de la reunión que, tras esta actitud de los sindicatos, iba a "reconducir su oferta", llevándola a "niveles asumibles por la empresa".

LOS SINDICATOS ACUSAN A PYMETAL DE "DINAMITAR" LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, los sindicatos convocantes de la huelga (CC.OO, UGT y USO) han tildado lo ocurrido en la reunión, con este nuevo planteamiento de la patronal, de "esperpento" y "burla sin escrúpulos", acusando a Pymetal de "dinamitar" la negociación.

Y es que, según los sindicatos, Pymetal ha regresado a una oferta "aún peor que la realizada en los primeros días, donde apenas hay incrementos salarios y vuelven a eliminar derechos consolidados, como el plus de distancia o el contrato de relevo".

Ante este "despropósito", las tres organizaciones sindicales han consensuado una propuesta de acercamiento que, según han indicado, "partía del avance que se había conseguido ayer" con el objetivo --dicen-- "de salvar las negociaciones".

"Sin embargo, la patronal, de manera caprichosa, ruín y absolutamente irrespetuosa tanto con la negociación como con todas las partes afectadas, entre ellas las más de 20.000 familias que trabajan en el sector, se ha negado en rotundo y se ha cerrado en una oferta peor a la de partida que ha obligado a los sindicatos a plantarse", han censurado los sindicatos, que han asegurado que Pymetal les ha traslado que "el tren de la propuesta de ayer se había perdido ya".

UGT-FICA, CC.OO de Industria y USO han lamentado en un comunicado la actitud de la patronal en este nuevo encuentro y el "amago de negociación" de hoy ha concluido sin nueva fecha de reunión.

Las organizaciones sindicales han criticado el, a su juicio, "afán de la patronal de perpetuar el conflicto en el sector del metal y la han instado a asumir responsabilidades si la huelga se recrudece ante su desidia en la negociación para poner punto y final".

Los tres sindicatos han animado a todos los trabajadoras del sector del metal "a continuar en la lucha por sus derechos laborales y por unas condiciones de trabajo dignas pese a una patronal sin escrúpulos que sólo se mira su ombligo".

Además, les ha recordado que, de seguir así, el próximo miércoles, 15 de junio, está convocada una manifestación, a las 18.00 horas, que recorrerá el centro de Santander desde la calle Burgos hasta los Jardines de Pereda.

También ese mismo día, a las 12.00 horas, habrá una concentración frente a la Consejería de Industria, en el PCTCAN, para denunciar los servicios mínimos que está fijando el Gobierno de Cantabria en diferentes empresas del sector del metal.