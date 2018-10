Rubén Gómez no se presentará a las primarias de Cs

Publicado 22/09/2018 15:43:10 CET

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, ha anunciado hoy que no se presentará a las primarias que la formación está organizando para elegir en enero a su candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

"Semanas de mucha intensidad. El partido crece y evoluciona. Lo tenía decidido hace tiempo, algunos de los más cercanos ya lo sabían, pero ya he comunicado oficialmente que no me presentaré a las primarias. Mi rol para la próxima legislatura entiendo que tiene que ser otro", ha sido el mensaje del diputado a través de Twitter con el que ha dado a conocer su decisión.

Gómez encabezó la lista de Cs en Cantabria en las elecciones autonómicas de 2015, en las que el partido obtuvo dos diputados, él y Juan Ramón Carrancio.

Pero éste último abandonó la formación naranja en junio del pasado año, no así el acta de diputado, por lo que desde entonces Gómez es el único representante de Cs en el Parlamento cántabro.

A principios de este mes, el portavoz de Cs en Cantabria, el también diputado nacional Félix Álvarez, avanzó que la formación celebraría primarias en enero aunque la fecha no se había fijado y sigue sin hacerse.

Álvarez, con quien Gómez tiene una estrecha relación, también indicó a preguntas de la prensa que aún no había decidido si se presentaría a esas primarias para ser el candidato de Cs a la Presidencia de Cantabria.