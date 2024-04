Salud espera terminar la fase 1 del Hospital de Laredo en mayo y licitar el centro de salud de Polanco a final de año

Pascual reitera que no tiene "ninguna intención" de cerrar consultorios pero "nos enfrentamos a un horizonte muy negro" por falta de médicos



SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud tiene previsto terminar la primera fase de las obras del Hospital de Laredo "en la primera mitad de mayo" e iniciar seguidamente la segunda, al tiempo que espera poder licitar la ampliación del centro de salud de Polanco para final de año, tras haber sufrido este proyecto un retraso tras un "malentendido al cruzarse dos expedientes".

El consejero del área, César Pascual (PP), ha ofrecido estos plazos en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que se ha enfrentado a varias interpelaciones y preguntas de PRC y PSOE, ante las que ha abordado también otros temas como la limpieza del Hospital Valdecilla o la polémica suscitada por las afirmaciones que hizo el mes pasado acerca de los consultorios rurales, respecto a los que manifestó que su modelo actual "no tiene futuro" y que "nadie se quiere aislar" en las plazas de los pueblos.

En este sentido, ha reiterado que no hay "ninguna intención" de cerrar consultorios y que solo mostró su apoyo a la postura que sostienen las organizaciones médicas -de hecho lo dijo al ser preguntado tras una ponencia del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)-, pues entiende que la falta de médicos requiere adoptar "medidas diferentes a las que hemos venido tomando hasta ahora", porque "nos enfrentamos a un horizonte muy negro" que se verá agravado por las jubilaciones previstas en los próximos años.

"No hay médicos y no los va a haber", ha asegurado, señalando que los colectivos de especialistas apuestan por idear un modelo de trabajo en equipo y que se complemente con el uso de la tecnología, especialmente para captar a los nuevos profesionales que manifiestan que los modelos tradicionales no cumplen sus expectativas.

Tras mostrar su "honda preocupación por la dificultad" o "práctica imposibilidad" de contratar médicos se ha referido a medidas en las que la Consejería está trabajando para paliar la situación, entre ellas el nuevo modelo que se está negociando con los sindicatos para puestos de difícil cobertura, que se comenzará implantando en el Hospital de Laredo.

Un modelo que contempla concursos por méritos sin examen, puntuando de forma especial a los profesionales que estén tres años en estas plazas de difícil cobertura, y también incentivos, aunque el consejero ha reconocido que la negociación "no está siendo fácil" porque estas ventajas pueden generar "un agravio" con profesionales que ya están trabajando.

Otras de las medidas que ha citado es la posibilidad de contratar personal que cubra zonas contiguas porque las plazas vacantes por jubilaciones van a ser "muy difíciles de cubrir", e incluso una parte de ellas "imposible" porque no hay suficientes médicos. En este sentido ha recordado la petición de las comunidades al Ministerio de modificar el plan formativo para poder formar a mil facultativos más, pero lamenta que éste "mira para otro lado".

Asimismo, se quiere impulsar una campaña para "volver a prestigiar la Atención Primaria" frente a la "hospitalitis que existe", y "más aquí, donde todo el mundo quiere ir a Valdecilla", ha dicho Pascual.

"HUMANIZACIÓN" DEL HOSPITAL DE LAREDO

En paralelo también quiere "recuperar el prestigio" del Hospital de Laredo, cuyas obras de la primera fase terminarán en mayo tras, según ha dicho el titular de Salud, tener que resolver la "chapuza" que dejó el anterior Gobierno, cuando este departamento estaba en manos del PSOE.

Así, precisamente en respuesta al diputado socialista Raúl Pesquera, que fue consejero de Sanidad, Pascual ha señalado que se han tenido que invertir 200.000 euros para superar la "paralización" de las obras para garantizar la seguridad en el suministro eléctrico de los nuevos quirófanos.

A partir del próximo mes se podrá empezar la segunda fase, que espera que ya se lleve a cabo "en tiempo y forma, sin sobresaltos", y en la que se aprovechará para habilitar nuevos espacios asistenciales que están en desuso para urgencias.

Y es que, además de la convocatoria especial ya mencionada para las vacantes de difícil cobertura, el consejero ha apuntado que para atraer a profesionales a este centro se ha empezado por implantar un estilo de dirección "más cercano" a ellos con una nueva gerencia, y también que se va a acometer una transformación del hospital con "un plan de humanización" para mejorar las instalaciones, que contempla la renovación de las habitaciones y los baños.

También contempla un plan de colaboración entre los profesionales de Laredo y Valdecilla, para el que hubo un primer acercamiento para llegar a un acuerdo pero "desgraciadamente se frustró".

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE POLANCO

Por otra parte, los regionalistas le han preguntado por la ampliación del centro de salud de Polanco quejándose de la ausencia de novedades pese a que el Gobierno del PP se comprometió con el proyecto. En este punto, el consejero ha asegurado que ese compromiso sigue vigente y ha desvelado que ha habido un retraso en la aceptación del terreno cedido por el Ayuntamiento y la consiguiente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria debido a "un malentendido en la gestión del procedimiento".

En concreto, ha habido un "cruce de expedientes" porque inicialmente se iba a solicitar la cesión del terreno del centro de salud a la Seguridad Social, pero finalmente llegó el trámite desde el Consistorio.

Así, el procedimiento "está en fase de subsanación" y se publicará en el BOC "en breve", por lo que Pascual espera que pueda licitarse la obra antes de que termine el año.

LIMPIEZA DE VALDECILLA

Los regionalistas también han interpelado al titular de Salud por la limpieza de Valdecilla, ya que en su opinión "no está todo lo limpio que debería estar" y no se cumplen los protocolos y cláusulas del contrato del servicio por "sobrecarga de trabajo" y de plantilla.

Pascual, que ya habló de este asunto en el Pleno anterior, ha afirmado de forma "rotunda" que "no existe falta de limpieza en Valdecilla. Está limpio y punto", ha sentenciado, aunque ha reconocido que "tal y como está creciendo el hospital la plantilla se va a qudar corta" y, de hecho, "se está trabajando" en la posibilidad de ampliarla ya que así lo ha solicitado la empresa adjudicataria.

No obstante, ha subrayado que modificar un contrato "no se hace de un día a otro" sino que hay un procedimiento administrativo, y ha respondido a los regionalistas que hay que hacer una serie de justificaciones, entre ellas "superar los informes negativos que hizo su Gobierno", PRC-PSOE.

Por otro lado, la diputada Paula Fernández ha trasladado en la sesión de este lunes al consejero la propuesta del PRC de dotar con un quinto médico a la Zona de Salud Bajo Asón con el fin de reducir la ratio de pacientes por facultativo de Rasines, Ampuero y Limpias, que ha señalado que es superior a la del resto de Cantabria.

Pero Pascual ha respondido que la diferencia con esas ratios es solo de "78 adultos" y por tanto la plantilla está "ajustada". Aunque ha dado la razón al PRC en que la población en la zona está creciendo, cree que "no justifica" la creación de una plaza más sobre todo cuando "no hay médicos".