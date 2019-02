Sánchez sigue defendiendo el diálogo y acusa a la oposición de "enfrentar a los españoles"

Publicado 10/02/2019 14:11:40 CET

Dice que él está resolviendo "una crisis de Estado" que el "PP contribuyó a agravar"

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy desde Santander que nunca ha cambiado de posición, porque siempre ha defendido el diálogo y la Constitución para resolver el problema independentista de Cataluña, al tiempo que ha acusado a los partidos convocantes de la concentración de esta mañana en la Plaza Colón de "enfrentar a los españoles", aunque ha dicho que respeta la concentración.

"Es una concentración en mi contra, pero cuando fui líder de la oposición permanecí siempre al lado del Gobierno del PP para defender la unidad de España", ha señalado Sánchez durante el acto de presentación de la candidatura a la alcaldía de Santander de Pedro Casares.

RESOLVIENDO LA CRISIS QUE AGRAVÓ EL PP

En la misma línea, ha añadido que como presidente del Gobierno está "resolviendo" una crisis de Estado que, a su juicio, "el PP contribuyó a agravar" cuando estuvo en el Gobierno.

Durante su discurso, Sánchez ha afirmado que el Gobierno "trabaja por la unidad de España". "Eso significa unir a los españoles y no enfrentarlos como están haciendo las derechas en la Plaza de Colón", ha sentenciado.

DESLEALTAD DE LA DERECHA

El presidente del Ejecutivo ha defendido que "nunca" han cambiado de posición, ya que "siempre" han estado "con el diálogo y la Constitución". Además, ha criticado a la derecha por "exigir lealtad" cuando están en el Gobierno, pero liderar "la crispación" cuando están en la oposición".

"A eso lo llaman patriotismo, pero es deslealtad", ha subrayado Sánchez, quien ha destacado que la Constitución "es el camino más largo" porque "hay que dialogar", pero, ha añadido, "es el único camino" para resolver la crisis de Estado que hay en Cataluña.

Sánchez ha comparado la situación en Cataluña con lo que ocurre en el Reino Unido con el Brexit. "Celebran un referéndum y luego no hay liderazgo para gestionar algo que es imposible. La democracia no es un cara o cruz, hay muchas más alternativas y la nuestra es la convivencia para Cataluña y para España", ha explicado.

Para el líder socialista, Casado "no pierde la razón porque insulta", sino que "insulta porque no tiene razones y no tiene argumentos". "Casado me ha insultado esta semana. Las derechas insultan a las mujeres, banalizan con la violencia de género y plantean el recorte del derecho al aborto pero defienden los vientres de alquiler", ha criticado.