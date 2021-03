Sanidad llevará "próximamente" al Consejo de Gobierno la aprobación de los planes especiales para 2021

Su coste se situará en los 13 millones, de los que 8 irán dirigidos a incrementar la actividad asistencial

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad va a proponer "próximamente" la aprobación en Consejo de Gobierno de los programas especiales de reducción de las listas de espera para 2021, que rondarán los 13 millones de euros, de los que aproximadamente 8 irán destinados al aumento de la actividad asistencial tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento regional la diputada del PSOE Yolanda Algorri durante el debate de una proposición no de ley (PNL) del PP, en la que se instaba al Gobierno de Cantabria a "garantizar la recuperación de la actividad perdida o retrasada por la pandemia de COVID" y "establecer un plan extraordinario y urgente de diagnóstico y atención a las patologías no COVID ocultas por la pandemia", entre otros puntos.

La iniciativa del PP ha quedado rechazada al votar en contra PRC y PSOE, grupos que suman mayoría absoluta en la Cámara regiona. Cs y Vox han votado a favor.

Por ahora, por parte de la Consejería de Sanidad se han precisado más detalles sobre estos planes que lo dicho por la diputada del PSOE.

Tras su anuncio, Algorri ha afirmado que, "con ese escenario y expectativas" (esto es la aprobación de dichos planes especiales de 2021), no veía "necesario" el plan y las medidas que planteaba el PP, justificando así el voto en contra dado por el PSOE.

La socialista ha afirmado que "en ningún momento se ha reducido la oferta asistencial "de los servicios esenciales y críticos a pacientes como consecuencia de la pandemia" aunque sí ha reconocido que "hubo un ligero descenso de la actividad programada ordinaria, sobre todo en la primera ola y que también se fue recuperando hasta alcanzar la normalidad".

Ha insistido en que el sistema sanitario de Cantabria "ha sabido responder a un reto sin precedentes" y, "a pesar de estar sometido al mayor estrés de su existencia, ha logrado superar el temporal de las sucesivas olas y atender de manera muy eficiente a los cántabros dadas las circunstancias adversas".

En la misma línea, el PRC, el otro grupo que sustenta al Gobierno, también ha anunciado su 'no' ya que el Servicio Cántabro de Salud "ya está trabajando" en actuaciones dirigidas a recuperar la actividad asistencial que se ha visto afectada por la pandemia, según ha indicado la diputada regionalista Ana Obregón.

Por su parte, el PP, a través de su portavoz de Sanidad, César Pascual, ha defendido la necesidad del plan especial después de que, según sostiene, la tercera ola de la pandemia haya obligado de nuevo a reducir y reconducir la actividad debido a la presión asistencial por el aumento de casos de coronavirus.

El PP ha subrayado que el "colapso" sanitario generado por la pandemia ha hecho que otras enfermedades y patologías no Covid no hayan llegado a ser atendidas; que haya habido enfermos que no han sido diganosticados y dolencias que se han agravado por no haber sido tratadas.

Aunque los 'populares' entienden que la "máxima prioridad" es atajar la crisis que está provocando el Covid, sostiene que no se puede olvidar que hay ciudadanos que continúan con sus enfermedades "muy distintas" a esta pandemia.

El portavoz del PP de Sanidad ha aludido a datos aportados por la la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) que indican que el 41,4% de los pacientes vio suspendida o aplazada su rehabilitación durante los primeros meses de la pandemia.