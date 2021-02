Sanidad no tiene en marcha ningún proyecto en la Residencia porque "no le interesa"

Explica que habría que demoler el edificio actual y conseguir fondos y que no hay "ninguna instalación" que ubicar en ese solar

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad no tiene en marcha en estos momentos ningún proyecto en el solar ni en el edificio de la Residencia Cantabria ya que desde el punto de vista sanitario "no le interesa" porque no tiene "ninguna instalación que ubicar" allí.

Así lo ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero del área, Miguel Rodríguez (PSOE), en respuesta a una interpelación de Vox sobre la actual situación de la antigua residencia, cerrada desde mayo de 2016.

Rodríguez ha explicado que todos los servicios que se prestaban en la residencia se llevan a cabo ahora en el hospital Valdecilla, y ha reconocido que Sanidad "no tiene planes específicos para el edificio", entre otras cuestiones porque tiene "problemas estructurales".

Por ello, para desarrollar cualquier iniciativa en ese terreno primero sería necesario demoler el inmueble, que además es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social.

Así, a la demolición del edificio se sumaría tener que llegar a un acuerdo con este organismo y obtener fondos para construir uno nuevo, ha explicado el consejero, destacando que, además, "desde el punto de vista sanitario no nos interesa porque no tenemos ninguna instalación que ubicar".

Ante estas declaraciones, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha criticado que el Gobierno regional no esté proyectando ningún plan para la residencia después de las "promesas" electorales que hicieron al respecto los partidos que lo sustentan, PRC y PSOE.

En este sentido, ha recordado que los regionalistas plantearon demoler el inmueble y construir uno nuevo para instalar laboratorios, servicios sanitarios o un hotel para familiares de los pacientes ingresados en Valdecilla, mientras que los socialistas propusieron crear un centro en el que albergar a pacientes que requirieran una larga estancia en el hospital.

"Entiendo que las propuestas electorales eran ocurrencias, pero que transcurridos dos años no hayan pensado qué hacer pone de manifiesto una dejación absoluta de sus funciones", ha opinado Palacio, que ha urgido al Ejecutivo a trabajar en ello y proponer proyectos.

Además, con respecto a la necesidad de llegar a un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, el diputado ha destacado que los socialistas, que ocupan la Vicepresidencia del Gobierno regional y la Consejería de Sanidad, están "en una posición inmejorable" para conseguirlo.