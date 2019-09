Sanidad prepara una guía clínica para los pediatras de los niños afectados por el falso omeoprazol

Publicado 09/09/2019 16:26:14 CET

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado que desde la Agencia del Medicamento, en colaboración con los profesionales del sistema, se está elaborando una guía clínica para que los bebés afectados de hipertricosis -enfermedad que se caracteriza por el exceso de vello en todo el cuerpo- debido a la administración por error de falso omeprazol, reciban un tratamiento "homogéneo".

Carcedo ha realizado este anuncio en respuesta a las preguntas de los medios, después de que el Defensor del Paciente haya solicitado al Ministerio de Sanidad este mismo lunes un protocolo para atender a los bebés con hipertricosis.

"Se está haciendo una guía clínica para los profesionales que tengan algún niño atendido y se les proporcionará; ellos saben perfectamente manejar estas situaciones, pero para que haya un tratamiento homogéneo", ha explicado la ministra antes de inaugurar un curso sobre vacunas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo".

El Defensor del Paciente ha afirmado este lunes en un comunicado de prensa que estos niños -una veintena hasta el momento en Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana- "no están siendo ni valorados ni atendidos" para comprobar las posibles "secuelas" que les ha causado esta "irresponsable equivocación", además del exceso de vello.

En este sentido, señala que, según las madres, "los médicos no quieren atender" esta situación "en tanto en cuanto no haya protocolo", algo que a su juicio no se entiende "porque la sola sospecha de que puedan sufrir alguna secuelas de corazón, hígado o riñón ya debería ser suficiente".

Por ello, solicita a la ministra que "tome las medidas que pongan fin a este tipo de desatención que ni entendemos ni es normal".