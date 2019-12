Sanjuán pide una reunión a Zuloaga para "desbloquear" la rehabilitación del MAS

Publicado 11/12/2019 20:41:57 CET

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, María Luisa Sanjuán (Cs), ha solicitado una reunión al vicepresidente de Cantabria y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, para tratar de "desbloquear" el proyecto de rehabilitación del Museo de Arte de Santander (MAS).

Ha confiado en que esa reunión, en la que también quiere que estén el director general del Cultura del Ayuntamiento, Enrique Bolado, y la directora general de Patrimonio Cultural, Zoraida Hijosa, se pueda producir "pronto" para poner solución a la situación del museo, que permanece cerrado tras más de dos años desde que se produjo el incendio.

A preguntas de la prensa sobre la rehabilitación del MAS, Sanjuán ha lamentado que el proyecto está "atascado" en Patrimonio desde hace tiempo y su cometido, como concejala de Cultura, es que "se desbloquee" y, para ello, ha solicitado esa reunión con Zuloaga, que ha pedido vía registro pero de la que también ha hablado con el vicepresidente.

Ha explicado que, al ser el edificio un Bien de Interés de Cultural (BIC), su rehabilitación requiere del visto bueno del departamento regional de Cultura, cuyos técnicos y los del Ayuntamiento trabajan en perfilar los últimos "flecos" para que el proyecto sea aprobado, según detalló la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cuando se cumplió el segundo aniversario del incendio en el MAS.

Aunque el proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación no dependen de su Concejalía, Sanjuán ha indicado que sí tiene como cometido trabajar para que esa situación se "desbloquee" y en ello pondrá todo su "empeño" porque, ha dicho, el MAS "no puede convertirse en un museo fantasma" ni se puede permitir que su estado se transforme en "crónico". "Si no se soluciona la situación, fracasaremos todos", ha apostillado.

Así lo ha manifestado este miércoles a preguntas de la prensa sobre la ausencia de partida para esa rehabilitación en las cuentas del área de Cultura, respecto a lo que ha explicado que las obras dependen de la Concejalía de Fomento, cuyo titular ya explicó hace unos días que en los presupuestos de 2020 no hay una partida para esos trabajos porque este año se presupuestaron 871.000 euros y, como no se han ejecutado, pasarán a las cuentas del próximo ejercicio.