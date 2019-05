Santander adquiere en PHotoESPAÑA dos obras de Eduardo Nave y Dionisio González

Publicado 14/05/2019 15:39:10 CET

Seleccionadas por el comité de adquisiciones del festival, las obras se incorporarán a la colección municipal que gestiona el MAS

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander incorporará a su colección de arte contemporáneo dos obras de Eduardo Nave y Dionisio González que han sido seleccionadas por el comité de adquisiciones del festival PHotoESPAÑA Santander.

Se trata de una de las obras de la serie 'Like', de Eduardo Nave, y otra de la serie 'Inter - acciones', de Dionisio González, que pueden verse, respectivamente, en las galerías Juan Silió y Siboney, que participan en el Festival OFF del certamen.

En la serie 'Like' Eduardo Nave reflexiona sobre la saturación de la imagen fotográfica. Según el artista, en una sociedad inundada de estímulos constantes en la que "dejamos de ver" con todo lo que se nos muestra, 'Like' se cuestiona si es posible experimentar la emoción del descubrimiento a través de un paisaje virgen, aún no explorado por la imagen.

Por su parte, la serie 'Inter - acciones' muestra arquitecturas ficticias, precarias y misteriosas, que aparecen injertadas en hábitats dispares. Dionisio González reflexiona aquí sobre el abandono y la interacción de la naturaleza con el aparato arquitectónico.

Ambas pasarán a formar parte de la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento que se gestiona a través del MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander), según ha informado en un comunicado el Consistorio santanderino.

La compra de estas dos obras coincide con la apertura oficial de PHotoESPAÑA Santander y la selección ha corrido a cargo del comité de adquisiciones del festival, formado por el crítico de arte Miguel Cereceda; el fotógrafo y conservador de la Colección de Fotografía Alcobendas, José María Díaz Maroto, y la directora de PHotoESPAÑA, Claude Bussac.

En estos primeros días del certamen también se ha realizado un visionado de portfolios en el que se ha seleccionado a cinco fotógrafos -dos de ellos cántabros- que tendrán la oportunidad de participar en Madrid en el programa Descubrimientos de PHotoESPAÑA, que se celebrará los días 3 y 4 de junio.

Entre los más de 50 portfolios presentados al visionado, se ha seleccionado los trabajos de Anna Cherednikova, Elena de la Rúa, Felipe Romero, Miriam Mora y Sergio Cuevas (los dos últimos, de origen cántabro).

Los encargados de realizar la selección han sido la coordinadora del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Manuela Alonso; el crítico de arte Miguel Cereceda; la responsable de exposiciones de PHotoEspaña, Ana Belén García Mula; el fotógrafo y conservador de la Colección de Fotografía Alcobendas, José María Díaz Maroto, y el director de la galería Siboney, Juan Riancho.