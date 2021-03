Santander convoca sus premios literarios anuales con una dotación de 23.000 euros

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura ha dado a conocer las bases de los premios literarios que convoca cada año el Ayuntamiento de Santander. La dotación total de los concursos es de 23.000 euros en premios más 12.000 que se destinan al pago de los jurados y los gastos de gestión.

Se trata del concurso José Hierro (para jóvenes cántabros), Alegría (internacional de poesía), Tristana (internacional de narrativa fantástica) y el Ciudad de Santander de las Letras.

A ellos, que son de carácter anual, este año se une además el Ricardo López Aranda (internacional de textos teatrales de jóvenes autores), que se convoca cada dos años.

El Premio José Hierro cumple este año su 40 edición y se divide en dos modalidades, poesía y relato breve. Ambas están reservadas a escritores que no hayan cumplido treinta años en fecha anterior al 30 de abril de 2021. En cada modalidad habrá un premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000.

Las obras deberán ser originales, no premiadas en ningún otro concurso y enteramente inéditas. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a juventud@santander.es antes de las 24 horas del próximo 31 de mayo. El Ayuntamiento se compromete a publicar, durante el otoño de 2021, las obras premiadas y los accésits, con una tirada de 500 ejemplares.

En cuanto al Premio Alegría para libros de poesía, son ya 25 las ediciones que lo contemplan. Está abierto a todos los poetas de lengua española sin límite de edad ni nacionalidad, y que no hayan obtenido este premio en cualquiera de sus anteriores ediciones. Su dotación asciende en este caso a los 4.000 euros.

La extensión mínima de los libros será de 400 versos, y serán obras originales, no premiadas en ningún otro concurso e inéditas. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a alegria@santander.es antes de las 24 horas del 31 de mayo. El Ayuntamiento se compromete a publicar, durante noviembre de 2021 a través de Ediciones Rialp, en su colección Adonais, con una tirada de al menos 500 ejemplares.

El premio Tristana de novela fantástica cumple su 14 edición, y tiene como objeto promover el cultivo de la narrativa fantástica con calidad literaria y sentido innovador. Podrán participar todos los escritores de lengua española, de cualquier procedencia, que presenten novelas claramente adscribibles a dicho género narrativo, en cualquiera de sus variedades.

Las novelas deberán estar escritas en lengua española y serán obras originales, no premiadas en ningún otro concurso, no comprometidas con editorial alguna e inéditas. Los originales presentados no deberán superar las 40.000 palabras y deberán ser enviados a tristana@santander.es antes de las 24 horas del próximo 31 de mayo. La dotación del premio asciende a 7.000 euros y el Ayuntamiento de Santander se compromete a publicar la obra ganadora, dentro del año 2022, en la editorial Menoscuarto Ediciones.

En este 2021 toca además convocar el premio Ricardo López Aranda de textos teatrales para autores jóvenes, que cumple su 13 edición. Está abierto a todos los escritores de lengua española que no hayan cumplido los 35 años en fecha anterior al 31 de mayo de 2021. La dotación asciende a 3.000 euros. El certamen está destinado a textos originales, sin que se admitan traducciones, adaptaciones ni refundiciones de otros textos literarios, cinematográficos o de televisión.

La extensión de los textos será libre. Deberán ser obras originales e inéditas, no premiadas ni presentadas en ningún otro concurso. Las obras deberán ser enviadas a lopearanda@santander.es antes de las 24 horas del próximo 31 de mayo. El Ayuntamiento se compromete a publicar, durante el primer trimestre de 2022, la obra premiada a través de una editorial de ámbito nacional, con una tirada de al menos 500 ejemplares.

Precisamente el 24 de marzo se ha programado en el CASYC una conferencia del profesor Fernando Abascal sobre Ricardo López Aranda dentro del ciclo 'La Palabra Habitada: el autor y sus voces' propuesta de la Fundación Santander Creativa, en colaboración con la Fundación Caja y coordinada con La Machina Teatro.

Por último, se ha convocado la séptima edición del Premio de las Letras Ciudad de Santander, instituido para homenajear a un escritor de la ciudad que haya obtenido algún éxito o reconocimiento relevante a nivel nacional o internacional por su obra literaria durante el último año, o que merezca este reconocimiento por la calidad sobresaliente del conjunto de su obra. La dotación del mismo asciende a 3.000 euros.

Los escritores propuestos para el premio habrán de tener una vinculación con la ciudad que derive de ser Santander, o cualquier otro municipio de nuestra región, su lugar de nacimiento o su residencia actual, o de haberlo sido durante un periodo superior a diez años. Podrán proponerse candidaturas cualesquiera instituciones o asociaciones de carácter cultural que se hallen radicadas en Santander, y en todo caso antes de las 24 horas del 31 de octubre.

Las bases completas de todos los concursos podrán consultarse en la página del Ayuntamiento www.santander.es