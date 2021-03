Santander implanta el pago con tarjeta sin contacto en toda la flota del TUS

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander cuenta desde este viernes con el sistema de pago con tarjeta o dispositivos móviles con tecnología sin contacto en toda la flota del TUS (Transportes Urbanos de Santander), gracias al desarrollo de una iniciativa de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento, Mastercard y Santander España Merchant Services, la filial de Banco Santander que gestiona los pagos de la entidad.

Así lo ha anunciado la alcaldesa Gema Igual tras realizar una demostración de pago en uno de los vehículos municipales, acompañada del concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, así como el director de Adquirencia y Aceptación de Mastercard España, Ignacio González-Posada, y el director territorial de Banco Santander, Manuel Iturbe.

La regidora ha agradecido el esfuerzo de ambas entidades en este proyecto que mejora la eficiencia del servicio y la velocidad comercial de los autobuses, así como la comodidad de los usuarios del TUS.

Según Igual, esta iniciativa ha tenido una "gran aceptación" y ha señalado que desde su implantación en 2018 los pagos del billete sencillo mediante tarjetas bancarias han pasado de un 4,5 por ciento en el primer año al casi 10 por ciento actual.

Así, el TUS podrá continuar reduciendo el manejo de dinero en efectivo a bordo de sus autobuses, a la vez que evolucionará hacia una experiencia digitalizada de movilidad, simplificando procesos y haciéndolos más "eficientes y cómodos", tanto para trabajadores como para usuarios.

De esta forma, se permite el acceso al transporte y el pago del servicio en un solo gesto, liberando al conductor de la tarea del cobro, lo que le permite "poner toda su atención en lo que es verdaderamente esencial en su función: la conducción".

Esta iniciativa supone "un paso más" en la apuesta de Santander "por fomentar la movilidad sostenible en la ciudad, promocionando el transporte público y haciéndolo cada vez más accesible", ha manifestado la alcaldesa.

Asimismo, ha incidido en que el pago con tarjeta aporta una ventaja añadida para el usuario que puede realizar trasbordos en el plazo de una hora entre autobuses de cualquiera de las líneas sin coste adicional.

La colaboración público-privada entre el Ayuntamiento, el Banco Santander y Mastercard ha permitido desarrollar esta iniciativa, que tiene un objetivo común: el impulso de las ciudades inteligentes a través de espacios y servicios más eficientes, sostenibles e inclusivos.

Por su parte, Ignacio González-Posada ha destacado que las alianzas y el trabajo en equipo son "indispensables" para ofrecer mejores soluciones y servicios a la sociedad en general.

Y Manuel Iturbe ha subrayado que este proyecto pone a la ciudad de Santander a la vanguardia de un transporte público más sostenible y seguro, y con una mejor experiencia para el usuario.

El proyecto comenzó a implantarse en Santander en diciembre de 2018 y los usuarios del transporte público pudieron realizar el pago electrónico del billete sencillo en algunos autobuses de la ciudad, sin necesidad de llevar efectivo.

Desde entonces, el piloto, que comenzó de manera experimental en los vehículos de las líneas 1 (PCTCAN-Arsenio Odriozola) y Central y Central (Sardinero-Valdecilla), se ha ido extendiendo progresivamente --en diciembre de 2020 disponían de esta tecnología 43 autobuses-- hasta llegar a los 81 actuales, lo que supone la totalidad de la flota.

Anteriormente, los medios de pago existentes en los Transportes Urbanos de Santander eran el uso de dinero en efectivo (con un billete de 5 euros como máximo) y el pago a través de la tarjeta sin contactos recargable a través de la red de recargas existente en la ciudad, lo que, en ocasiones, suponía una "incomodidad" para personas que no disponían de dinero en efectivo, no eran usuarios de la tarjeta del TUS o no tenían saldo en la misma.