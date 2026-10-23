Santander pone en marcha un programa piloto que conecta adolescentes y familias en torno a la corresponsabilidad

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha 'Lo que nos toca', un programa piloto que conecta a adolescentes y familias en torno a la corresponsabilidad

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad dentro del Plan Corresponsables y del IV Plan de Igualdad de Oportunidades, se desarrollará el martes 27 en el colegio Verdemar y el martes 10 de noviembre en el IES Santa Clara bajo el título 'Lo que nos toca: puentes entre jóvenes y familias para sostener la vida', y su objetivo es fomentar la corresponsabilidad entre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El programa ha sido diseñado e impartido por Promundo Spain Consulting, entidad con una larga trayectoria en la promoción de la igualdad, los cuidados y las paternidades corresponsables, ha informado el Ayuntamiento.

Su principal novedad es que conecta, en un mismo día, el aula y el hogar. Por la mañana, durante el horario lectivo, chicas y chicos reflexionan en grupo sobre cuestiones que forman parte de su vida cotidiana: quién cuida a quién en casa, cómo se reparten las tareas, qué se espera de ellas y de ellos por ser chicas o chicos, y cómo quieren tratarse y que les traten.

Por la tarde, sus madres, padres y personas cuidadoras participan en una sesión de 90 minutos construida a partir de lo que sus hijos han pensado, sentido y expresado unas horas antes, siempre de manera anónima.

Este formato permite a las familias asomarse a la mirada de sus hijos sobre los cuidados y la convivencia, y abre una conversación entre generaciones que muchas veces no encuentra su espacio en el día a día. La sesión de tarde se organiza con la colaboración de las AMPAS de cada centro.

"La corresponsabilidad no se aprende solo en el aula ni solo en casa, sino en el diálogo entre ambos espacios. Con este programa queremos que chicas, chicos y familias puedan escucharse y avanzar juntos hacia hogares donde los cuidados sean cosa de todas y todos", ha explicado el Ayuntamiento.

Al tratarse de una experiencia piloto, sus resultados servirán para valorar su posible extensión a otros centros educativos de la ciudad en próximos cursos.