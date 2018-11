Santander reclama al Gobierno de Cantabria "más dinero y proyectos"

Publicado 07/11/2018 12:48:04 CET

La alcaldesa sigue sin decidir si se presentará a la reelección

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reclamado hoy más colaboración e inversiones del Gobierno de Cantabria en la ciudad, donde viven un tercio de los cántabros. "Más dinero y más proyectos", ha pedido al Ejecutivo encabezado por Miguel Ángel Revilla porque, aunque el trato es "correcto", ha considerado que la administración regional debe ser "más sensible" con la capital.

Así lo ha señalado este miércoles en su intervención este miércoles en el Foro Económico de El Diario Montañés, en la que la regidora ha solicitado al Gobierno de Revilla "ser más generoso con la ciudad de Santander" donde muchos cántabros, por trabajo o otras cosas, pasan el día y "son los santanderinos con sus impuestos quienes pagan los servicios" que se les ofrecen.

Y es que, según ha detallado, una de cada tres personas que trabajan en Santander es de otro municipio y dos de cada tres que pasan el día en la ciudad tampoco son de aquí. "Por ello, creo que el Gobierno de Cantabria debe de ser más generoso con la ciudad porque somos anfitriones de mucha gente", ha añadido.

La alcaldesa ha recordado que el equipo de Gobierno (PP) todos los años presenta enmiendas a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para reclamar actuaciones o inversiones en la ciudad y, como ejemplos, ha señalado la colaboración para el Centro de Acogida Princesa Letizia, que ha reclamado año tras año.

Pero ha apuntado a otras situaciones, a su juicio, generadas por el Gobierno regional "de manera innecesaria" como "cuando se abrió el debate sobre la salida del MUPAC de Santander, enfrentando a varios alcaldes para ver quién se lo llevaba", o la falta de ayuda del Ejecutivo en la situación generada con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Igual así lo ha señalado en el Foro al que ha asistido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en representación del Gobierno y a quien ha agradecido, en lo que respecta a su departamento, que haya aumentado el convenio con los Bomberos de Santander pero le ha reiterado los "problemas" que está generando la Ley de Espectáculos.

A pesar de todo ello, ha ensalzado los progresos de la capital cántabra pero ha lamentado que es una "isla en el desierto" porque en el resto de administraciones, tanto en la central como en la regional, el Ayuntamiento lo que encuentra es "educación" y un trato correcto" pero "poca inversión".

EL NUEVO PGOU "VA A LLEVAR AÑOS"

De todos esos asuntos, le han preguntado por el PGOU, sobre los pasos para elaborar uno nuevo y las consecuencias de la anulación del documento del 2012. Igual ha puesto encima de la mesa que "va a llevar años" hasta que Santander tenga un nuevo planeamiento urbanístico a pesar de que el anterior fue anulado por una causa que "nada tenía que ver con el Ayuntamiento".

Por ello, ha recordado que recientemente ha estado en el Congreso de los Diputados para mostrar su apoyo a la iniciativa del Grupo Popular, que "dejó preparada Iñigo de la Serna cuando era ministro", para que, en caso de anularse un plan por algo concreto, sólo se vea afectada esa parte y "no haya que empezar todo de cero".

Ha reiterado que el Consistorio ya está trabajando en los pliegos para la redacción del nuevo plan general y, a pesar de la anulación del de 2012, la ciudad continua siendo objeto de obras e inversiones tanto públicas como privadas por lo que la anulación "no ha sido algo nefasto para la ciudad", que ha podido "salvar" muchas actuaciones previstas a través de modificaciones puntuales.

No obstante, sí ha recordado que la anulación del PGOU ha supuesto unos gastos de unos tres millones de euros para la administración local, que el equipo de Gobierno no quiere que tengan que pagar los santanderinos cuando el plan se anuló por una causa externa y, por ello, ha reclamado esa cantidad al Gobierno del Estado, el regional y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

También le han cuestionado por el polémico proyecto del Metro-TUS e Igual ha reiterado que se puso en marcha "porque pensé que era lo mejor para los santanderinos" y en agosto se decidieron suprimir los transbordos también por "creer que era lo mejor" para los vecinos. "Y estoy orgullosa de ello porque eso es gobernar. Es hacer las cosas con la mejor intención, pero estar expectante para remediarlas si no lo asumen los ciudadanos", ha apostillado.

Al hilo de ello, también le han preguntado por el cambio en la tradicional "inacción y conformismo" de los santanderinos, ha opinado que tanto ella como los concejales deben estar "menos en el despacho y más en la calle" para escuchar a los vecinos, sean halagos o "protestas". "Es bueno que digan lo que piensan, con el Metro-TUS en eso he aprendido muchísimo. Prefiero que me digan lo malo para tener la oportunidad de construir juntos, y también lo bueno para avanzar juntos", ha dicho.

PROYECTOS DE FUTURO

En su intervención, la alcaldesa ha ensalzado los proyectos de futuro que tiene la ciudad por delante como la reordenación ferroviaria, más actuaciones en el frente marítimo, la rehabilitación de la sede del Banco Santander o la llegada de la centro asociado del Museo Nacional Reina Sofía con el Archivo Lafuente.

Este último proyecto ha asegurado que es el que más desvelos le ha provocado a lo largo de sus dos años como alcaldesa, y "con mucha diferencia", y espera que los proyectos comprometidos por el Ministerio de Fomento, para los que no le han dado plazos, no superen las preocupaciones vividas con el museo porque "no permitiremos que se ralenticen".

Y es que el propio coleccionista santanderino José María Lafuente llegó a "plantearse si merecía la pena continuar" con el proyecto debido a los cuestionamientos que se estaban haciendo en torno a él, y los cambios de postura de algunas administraciones como el Gobierno de Cantabria, que decidió no participar en el mismo.

"Tuvimos que decidir que o afrontábamos la inversión de 10 millones de euros nosotros solos (el Ayuntamiento de Santander) o esto no sale para adelante", ha manifestado la regidora que ha ensalzado que, aunque sea un esfuerzo económico "enorme", la ciudad "no se puede permitir" que la "mayor marca cultural de España" no llegue a la ciudad.

En este punto, ha destacado la comunicación "maravillosa" que está haciendo con el departamento del ministro, José Guirao, en torno a este proyecto, que sigue avanzado con el estudio de las actuaciones que habrá que hacer en el antiguo edificio del Banco de España para después encargar la redacción del proyecto y licitar las obras.

Igual ha destacado que el equipo de Gobierno "no se va a distraer" de los proyectos que son importantes para la ciudad y continuará trabajando en ellos en lo que queda de legislatura. Así lo ha dicho al ser cuestionada por si ya ha tomado la decisión sobre concurrir o no a la reelección, a lo que ha contestado que "no es el momento" pero, en cualquier caso, "no he tomado la decisión todavía".

Y ha ensalzado que hay muchas actuaciones en marcha en la capital, en concreto el Consistorio está ejecutando ahora 18 proyectos por 28,4 millones y tramitando otros 27 por 72 millones, y en toda la legislatura se habrán invertido un total de 187 millones de euros, lo que supone "muchos esfuerzo, mucha inversión y muchas mejoras para los ciudadanos". Entre las actuaciones que aún no están en marcha, ha anunciado que se encuentra la rehabilitación de la calle San Francisco.