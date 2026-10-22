Santiago Abascal estará en Santander el miércoles 28 de octubre con motivo de la campaña electoral

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox en Santander en foto de archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, estará en Santander el próximo miércoles, 28 de octubre, donde hará declaraciones a los medios con motivo de la campaña por las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de la formación atenderá a los periodistas a las 12.00 horas en los Jardines de Pereda, junto a la grúa de piedra, han informado este jueves a Europa Press fuentes del partido.

La convocatoria, en la que Abascal estará acompañado por dirigentes y candidatos cántabros en los comicios del 29N, se ha producido un días después de conocerse los nombres de Vox que encabezan las listas, con cerca de una veintena nuevos y manteniendo a la mayoría de los diputados del Congreso en los primeros puestos.

Es el caso del diputado de Vox por Cantabria, Emilio del Valle, que repetirá como número uno a la Cámara Baja por Cantabria, seguido de la presidenta regional del partido y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, que irá en segundo puesto, mientras que el concejal de la formación en Torrelavega Antonio de la Riva ocupará la tercera posición.

Una semana después de anunciar los candidatos, el presidente de Vox visitará la capital cántabra, cuando faltará ya menos de un mes para la cita con las urnas.

La última vez que Santiago Abascal estuvo en la comunidad autónoma fue el 15 de mayo de 2023, para ofrecer un mitin en el paraninfo de la Universidad Cantabria, con motivo de la campaña por las anteriores elecciones autonómicas y municipales. Previamente, en marzo, había intervenido en un acto en el Palacio de Festivales, también en Santander.