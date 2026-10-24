Santillana del Mar y Liérganes, premiados en la Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España

Foto de familia de participantes en la Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España - PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de Santillana del Mar y Liérganes han sido premiados en la XIV Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España que se ha celebrado este sábado en Ca'n Ramis, junto a la muralla de Alcúdia (Mallorca), con la participación de más de 150 personas y más de 60 delegaciones.

En concreto, Santillana del Mar ha recibido el galardón al 'Pueblo más visitado', al ser el que más visitas ha registrado en la app de la asociación.

Mientras, Liérganes, que cumple diez años en la red, se ha llevado la distinción al 'Pueblo Más Visitado en Web y App'. Con 11.560 páginas vistas de su ficha, casi ha doblado al segundo más visualizado, según ha indicado la entidad en nota de prensa.

Junto a las cántabras, también han sido reconocidas las localidades de Albarracín (Teruel), como 'Pueblo Mejor Valorado'; Morella (Castellón), como 'Pueblo Más Trabajador'; y Alcúdia (Islas Baleares), el anfitrión, como 'Pueblo más internacional.

Los premiados se presentarán también en el estand de la asociación en Fitur 2027.

Los Pueblos Más Bonitos de España es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2011, que promueve el patrimonio y el turismo rural de los pueblos de su red que integran 126.

En la asamblea, entre otras cuestiones, se ha desarrollado la comisión de calidad con el fin de proteger los pueblos. Uno de los temas tratado ha sido la necesidad de captar energía solar y la mejor ubicación para que las placas solares no se vean desde los miradores ni "compitan" con los monumentos.

Por otra parte, la asociación ha indicado que Cantabria ha constituido su entidad autonómica con siete municipios.