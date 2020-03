El sector de la dependencia muestra su "indignación" por las declaraciones de Revilla

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de la Dependencia y Lares Cantabria han mostrado su "disconformidad e indignación" por las declaraciones del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en la rueda de prensa que ofreció este domingo, ya que consideran que ha "menospreciado" el esfuerzo del sector privado de la dependencia.

El colectivo ha señalado en un comunicado que Revilla reconoció "lo evidente" al decir que la iniciativa de promover que los residentes volvieran a sus domicilios "ha sido un fracaso", ya que "nadie" entendió la propuesta de apartar a los usuarios de los centros para evitarles el contagio.

"Quizá no era consciente nuestro presidente de que en los centros trabajan profesionales que están doblando turnos, sacrificando su propio tiempo para, con los medios que consiguen las entidades, sectorizar y atender de forma escrupulosa tanto a los infectados como a los que no lo están", han sentenciado.

Asimismo, han considerado que el traslado de los usuarios a sus domicilios "no solo no hubiera garantizado en absoluto la seguridad de las mismas ante el contagio, sino que hubiera comprometido su atención" para las actividades básicas de la vida diaria, obligando a las familias a proveerles de cuidados integrales en un entorno no adaptado.

Igualmente, ven "inverosímil" que Revilla en su intervención recuerde a las empresas privadas del sector la obligación de atender a sus residentes y mencione que se van a intensificar las inspecciones por si pudiera darse algún caso objeto de denuncia.

En este sentido, han recordado que informó de la habilitación de la residencia de Meruelo para acoger a unas 60 personas que permanezcan en centros con poco infectados y así aislarlos de éstos, y han destacado que la empresa que lo gestiona ha cedido el centro al Gobierno de Cantabria "en un alarde de generosidad y solidaridad".

Así, han manifestado que "ofende" cuando el presidente "menosprecia el esfuerzo de entidades y trabajadores", cuando "amenaza con inspecciones" y cuando "tiene a bien decir disparates mientras hay centros pidiendo SOS" "Ofende cuando debería dar gracias al cielo por tener un sector de la dependencia en Cantabria que está luchando sin descanso", han sentenciado.

Por último, han señalado que "no estaría mal tampoco que se hubiera disculpado por no poner en marcha a tiempo muchas de las medida que, quienes sí dominan la actividad han venido proponiendo y que hubieran evitado más de una desventura".