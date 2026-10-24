La Selección Cántabra de Folclore celebra su primera gala y premia al consejero Martínez Abad

Autoridades premiadas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Selección Cántabra de Folclore, un proyecto cultural para preservar, impulsar y proyectar el folclore cántabro a través de la música, los eventos y la participación de agrupaciones de toda la comunidad, ha celebrado este sábado su primera gala en el Hotel Chiqui, en la que ha premiado con su recién creado galardón 'Raíces y frutos' al consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, quien próximamente dejará el cargo para concurrir en las listas del Senado del 29 de noviembre.

Lo ha recibido en agradecimiento a su compromiso con la difusión y promoción de la cultura tradicional cántabra y por su contribución al fortalecimiento de iniciativas vinculadas a la preservación del patrimonio cultural de la región.

"Para mí es un orgullo y un honor recibir este galardón", ha confesado Martínez Abad, quien, visiblemente emocionado, ha reconocido la vocación de representar con excelencia la tradición musical de Cantabria de esta iniciativa, proyectándola dentro y fuera de la región como un símbolo cultural "vivo, cuidado y en constante evolución".

"La cultura tradicional constituye uno de los principales activos patrimoniales de Cantabria y una expresión viva de nuestra identidad colectiva", ha subrayado el consejero, quien ha puesto en valor que la Selección Cántabra de Folclore "contribuye a preservar ese legado y a proyectarlo hacia el futuro, garantizando que continúe formando parte de la vida cultural de la comunidad".

El encargado de anunciar el galardón ha sido el propio fundador de la Selección, Manuel Mora, quien ha explicado "con orgullo" que este premio busca reconocer "la cercanía, la humildad, la naturalidad y la sensibilidad" de una persona que "reconoce y respeta" el valor del folclore y de las raíces de la región.

En el turno de reconocimientos también se ha nombrado primer socio de honor al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, por su apoyo a la promoción de la cultura tradicional de la región.

"La cultura genera valor social, dinamiza el territorio y contribuye a reforzar la proyección de Cantabria", ha subrayado y se ha mostrado partidario de promover la colaboración entre administraciones, el tejido empresarial y la sociedad civil para impulsar proyectos culturales con capacidad de generar impacto y continuidad en el tiempo.

Al acto también ha asistido el consejero de Educación, Sergio Silva, además de representantes de la cultura, la educación, el ámbito empresarial y la sociedad cántabra en torno a un objetivo común: reconocer el valor del patrimonio cultural de Cantabria y a quienes contribuyen a su conservación, difusión y transmisión.

Así, en nota de prensa, el Gobierno ha destacado que la jornada ha servido para poner en valor el recorrido de una iniciativa nacida con la vocación de representar, preservar y proyectar el folclore cántabro, convirtiéndose en un referente para la promoción de las tradiciones de la comunidad autónoma y para la difusión de una identidad cultural compartida.

A lo largo de la gala se ha desarrollado una serie de actividades con el fin de poner en valor el papel de la cultura tradicional como elemento de cohesión social y como espacio de encuentro entre generaciones, incluyendo diversas actuaciones, como la del Coro de Mujeres de La Fábrica de la Voz y la propia Selección Cántabra de Folclore.

El acto ha servido para presentar de manera oficial 'BeGiver', una nueva comunidad creada para canalizar la participación de ciudadanos, entidades y empresas interesadas en apoyar la actividad de la Selección Cántabra de Folclore y contribuir a la conservación y divulgación de las tradiciones de Cantabria.

SELECCIÓN CÁNTABRA DE FOLCLORE

La Selección Cántabra de Folclore agrupa algunas de las voces, músicos e intérpretes más destacados del panorama musical tradicional de Cantabria.

Su origen está asociado a la firme voluntad de preservar, dignificar y proyectar el patrimonio musical de Cantabria desde una visión moderna, rigurosa y de la máxima calidad artística.

Su objetivo es convertirse en un referente cultural dentro y fuera de la región, llevando el nombre de Cantabria "allí donde su música, sus tradiciones y su identidad puedan seguir emocionando, difundiendo y fortaleciendo el legado de esta tierra".

La Selección está compuesta por voces procedentes de distintas trayectorias del folclore y la música tradicional cántabra, lo que aporta riqueza, diversidad y solidez artística al conjunto.

Así, entre las voces masculinas destacan Esteban Verdeja, Marino García, Guillermo Expósito, Joaquín Cobo, Álvaro Haro, Álvaro Fernández, Fernando de la Herrán, José Carlos de la Pinta, Cristian Villegas, Jesús Pérez, Marcos Bárcena y Rubén González.

En cuanto a voces femeninas cuenta con Esther Terán, Puri Díaz, Andrea Agüeros, Verónica de la Herrán y Ana Gómez, que es la directora. Integran el conjunto Ana Madrazo, pianista, y Esteban Bolado.

El origen de todos ellos está vinculado a diferentes formaciones y proyectos de música tradicional, y cuentan con experiencia coral, repertorio popular y sensibilidad interpretativa como el Coro Ronda Garcilaso, Brumas Norteñas o el Coro Santa María de Solvay, entre otros.