SODERCAN y Cámara Cantabria convocan una misión comercial virtual a Corea del Sur del 4 al 14 de julio

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (http://www.sodercan.es), y la Cámara de Comercio de Cantabria organizan una misión comercial de carácter virtual a Corea del Sur del 4 al 14 de julio.

Esta convocatoria del Área de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN ofrece la realización de agendas y reuniones virtuales multisectoriales con potenciales clientes o importadores.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 10 de mayo para inscribirse, rellenando el formulario disponible en la web de SODERCAN, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Esta acción cuenta con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl, que se encargará de la preparación de las agendas de trabajo individuales para las empresas participantes.

Cada empresa dispondrá de una agenda de trabajo individual con potenciales clientes, empresas y organismos del país, elaborada de acuerdo con las especificaciones que establezca en la ficha de participación. El número máximo de participantes es de seis.

La Oficina Comercial estudiará las posibilidades y oportunidades potenciales de cada empresa en el mercado y realizará una valoración previa sobre la idoneidad de su participación en la misión.

Siguiendo instrucciones de la citada oficina, en esta misión no pueden participar empresas de alimentos y bebidas. Estas podrán tomar parte en la exposición de búsqueda de distribución e importadores que previsiblemente se celebrará en Seúl en el cuarto trimestre de este año en formato presencial o virtual, según aconsejen las condiciones.

Las fechas de las reuniones serán del 4 al 14 de julio, aunque aprovechando la flexibilidad del formato virtual, podría haber alguna variación. Una vez que la agenda esté finalizada, se hará llegar a los participantes una relación de las reuniones, con datos de la empresa, fecha y hora de la reunión, que se celebrarán a través de la plataforma digital acordada con la empresa.

La diferencia horaria es de siete horas, por lo que la celebración de las reuniones será, en principio, entre las 7 y las 10 de la mañana hora de España. Las reuniones se desarrollarán en su mayor parte en inglés, si bien algunas empresas coreanas no se sienten cómodas hablando en dicho idioma, por lo que podrían solicitar que la empresa española aporte un intérprete. En este caso, la Oficina Comercial suministraría un listado de intérpretes independientes.

SODERCAN financia a cada empresa de Cantabria participante el 70% del coste de las agendas de trabajo, y en caso de requerirse, el 70% del precio de los intérpretes.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Javier López Marcano, ha subrayado la importancia de que las empresas sigan estableciendo contacto con potenciales clientes y realizando prospección de nuevos mercados, como vía para lograr el objetivo del crecimiento y la mejora competitiva del tejido productivo de Cantabria tras la crisis del COVID 19 y la guerra en Ucrania.

Ha destacado que SODERCAN apoya a las empresas de Cantabria en la captación y recuperación de clientes y la búsqueda de nuevos proveedores mediante la organización de agendas comerciales virtuales con el apoyo de la Cámara de Cantabria y el ICEX, en las que han participado en 2021 con prometedores resultados más de 60 empresas.

La misión virtual a Corea del Sur es la segunda convocatoria del Plan de Acciones de Promoción Internacional de este año, que arranca con Canadá en la segunda quincena de mayo e incluye también Estados Unidos la primera semana de octubre, Israel la primera quincena de noviembre y Perú y Chile, la segunda quincena de noviembre.

COREA DEL SUR

Corea del Sur cuenta con cerca de 52 millones de habitantes. Debido a su intenso proceso de industrialización, el 81% de su población está concentrada en las ciudades. La mayor aglomeración se sitúa en la capital, Seúl, con 9,6 millones de habitantes, y en la provincia que la rodea, Gyeonggi, con 13,5 millones de habitantes, incluyendo la tercera ciudad en importancia del país, por lo que la zona alrededor de la capital acoge a cerca de la mitad de la población del país.

El país se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas más que la mayoría de sus vecinos a través de grandes conglomerados empresariales (chaebols) como Hyundai, LG, Samsung, etc., que se encuentran muy diversificados sectorialmente y con una fuerte inversión en I+D.

Este proceso de desarrollo ha hecho que muchos de nuestros países competidores, por precio o calidad, estén desde hace tiempo establecidos en este mercado. Por todo esto, para que un producto tenga éxito debe tener alguna característica que lo haga diferente a la oferta ya existente o situarse en algún terreno en donde haya aparecido alguna demanda nueva y todavía no esté suficientemente cubierta.

Incluso en ese caso, el número de importadores que deseen mantener una entrevista muchas veces no superará los cinco o seis. La parte positiva es que el empresario coreano no concertará una entrevista si no tiene interés real por el producto ofrecido.