Solucionada 20 horas después la avería del mercancías en Mogro que cortó el tren Santander-Puente San Miguel

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SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avería de un mercancías el martes por la tarde a la altura de Mogro y que obligó a cortar la circulación de Cercanías entre Santander y Puente San Miguel ha sido solucionada este miércoles, unas 20 horas después del incidente, a partir de cuando los trenes han ido recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales, ha informado Adif.

En un primer momento, el mercancías averiado ocasionó retrasos en los servicios de la línea C-2 así como la supresión de al menos seis convoyes, algunos de los cuales conectan la capital con Torrelavega.

Y a primera hora de este miércoles, Renfe informaba de la supresión del servicio entre Santander y Puente San Miguel, mientras los trenes con destino a Cabezón de la Sal circulaban con normalidad efectuando todas las paradas.

No obstante, en lo que va de jornada se han producido otras cancelaciones, como el tren de las 14.15 horas de Santander, entre Bárcena y Reinosa, por reajuste del servicio, o el de las 14.42 horas a Corrales, por el mismo motivo, así como también el de las 17.00 horas de Torrelavega a Santander.

OTRAS INCIDENCIAS EL MARTES Y EL LUNES TAMBIÉN.

Además, e igualmente por reajuste del servicio, el martes también se anularon los trenes con salida a las 14.15 horas de Santander, entre Corrales y Reinosa, cuyos viajeros fueron transbordados en autobús, y el de las 14.42 horas de Santander a Corrales.

Y el lunes, se suprimieron al menos ocho Cercanías de Cantabria en diferentes líneas y por distintos motivos, seis de ellos por una avería en la infraestructura, entre Santander, Barreda, Torrelavega y Puente San Miguel.