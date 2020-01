STEC denuncia "graves retrasos" en las nóminas de 300 nuevos funcionarios de Secundaria

Publicado 13/01/2020 12:15:39 CET

En algunos casos se superan los 2.000 euros

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha denunciado los "graves retrasos" que están sufriendo en sus nóminas la mayor parte de los docentes de Enseñanza Secundaria que adquirieron la condición de funcionarios de carrera el pasado 1 de septiembre, que son más de 300.

Según STEC, "buena parte" de las personas (las que tenían servicios interinos previos) que aprobaron las oposiciones en 2018, y que desde el comienzo de este curso escolar adquirieron la condición de funcionarios de carrera, dejaron de cobrar en septiembre los conceptos de antigüedad y formación permanente (trienios y sexenios) que forman parte de su estructura salarial.

El sindicato afirmado que el problema afecta a más de trescientos docentes que llevan más de cuatro meses de atrasos en sus nóminas, y ha precisado que en algunos casos la deuda de la Administración educativa con el docente supera los 2.000 euros.

STEC ha pedido explicaciones y ha solicitado la actualización salarial de las nóminas de este colectivo varias veces. Así lo ha reivindicado durante el primer trimestre del curso y, en última instancia, esperaba que no terminase 2019 sin haber liquidado los atrasos y regularizado definitivamente la situación salarial de estas personas. "No ha sido así, y lo que es peor: de momento no hay expectativas de solucionar el problema a corto plazo", ha señalado.

El STEC, en nota de prensa, quiere trasladar a la opinión pública el "profundo malestar" que existe entre este colectivo docente que "no entiende que su situación económica empeore como consecuencia de aprobar una oposición y dejar de ser funcionario interino, para pasar a serlo de carrera". "No tiene justificación que el Gobierno autonómico no sepa manejar con un mínimo de eficacia este tipo de situaciones; y en ello tiene mucho que ver la falta de personal en determinados servicios administrativos", ha sostenido.

Para este sindicato es "injustificable" que el Gobierno "no sea capaz de dotar de los medios humanos, técnicos y organizativos suficientes a su Administración".

El problema de la falta de medios en los servicios administrativos de la Consejería de Educación se viene arrastrando desde hace varios años, lo que repercute en primera instancia en el propio personal de los citados servicios, que se ven "desbordados" por el trabajo y, en segundo lugar, en el profesorado, "que contempla con impotencia cómo un derecho fundamental como es el de cobrar a tiempo y bien, se vulnera durante muchos meses", ha enfatizado STEC.

En este contexto, el sindicato ha emplazado públicamente a la Consejería de Educación a que arbitre una solución de emergencia al problema y a que pague "inmediatamente" lo que se adeuda al profesorado, en conceptos de antigüedad y formación, desde comienzos de curso.

Ya "con más calma", el STEC espera que se aborde "en serio "la falta de medios, especialmente humanos, en los servicios administrativos de la Consejería para evitar problemas como éste y otros que en el futuro podrían hacer "colapsar el sistema".