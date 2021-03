STEC denuncia el incumplimiento de medidas para la igualdad en la educación

El sindicato acude al juzgado para reclamar la equiparación del permiso de maternidad en familias monoparentales

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha vuelto a denunciar este año el incumplimiento de las medidas para la igualdad que recoge la ley de Cantabria de 2019, pues sigue faltando formación al profesorado y perduran los materiales curriculares machistas, entre otras cuestiones como la falta de una educación afectivo sexual para prevenir la violencia sexual en menores, que está aumentando.

Así lo han denunciado hoy Belén González y Miriam Gómez, del STEC, en una rueda de prensa previa a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para valorar las políticas educativas en materia de igualdad entre hombres y mujeres en Cantabria.

González ha lamentado que el balance de este curso "tampoco puede ser satisfactorio", lo que en su opinión evidencia la necesidad de que el movimiento feminista "siga trabajando duro" para conquistar medidas comprometidas con la igualdad en el ámbito educativo.

Al igual que el año pasado, el STEC ha denunciado el incumplimiento de las medidas para la igualdad que recoge la ley de Cantabria, como la implantación de un modelo coeducativo en las distintas etapas; la introducción de objetivos, contenidos y materiales curriculares de igualdad; la formación obligatoria al profesorado; y la creación de una unidad de igualdad y coeducación para asesorar a los centros educativos, entre otras.

"Ninguna de estas medidas ha sido desarrollada en estos dos años de vigencia de la ley y no parece que haya intención de hacerlo", ha censurado González, quien ha incidido en la necesidad de que el profesorado reciba una formación "específica" en igualdad y prevención de violencia de género.

Por su parte, Gómez ha subrayado que se deben revisar los contenidos y el material curricular, pues hay material "machista" que debe "desaparecer" y por tanto es necesario crear otro nuevo; y también ha reivindicado la importancia de que exista educación afectivo-sexual en los centros porque en muchos de ellos están aumentando los problemas de violencia sexual en menores "y el espacio donde prevenirlo son las aulas pero no hay interés".

Por eso, han insistido en la necesidad de que la Consejería de Educación impulse políticas de igualdad y cree la Unidad de Igualdad, como han hecho otras en cumplimiento de la ley, pues, según González, "se deja todo a la buena voluntad de los centros, mientras lo que corresponde a la Consejería lo está dejando de lado". "En los centros sí se trabaja en igualdad y violencia de género pero la Consejería debe hacer un esfuerzo mayor", ha enfatizado.

Por otra parte, STEC, además de apoyar al movimiento feminista de Cantabria, ha asumido este curso la presidencia de la Comisión para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y Prevención de la Violencia de Género del Consejo Escolar, que está elaborando un informe sobre las medidas adoptadas en el sistema educativo que pronto verá la luz y que detallará la situación de la igualdad en los centros educativos, en la han detectado "deficiencias".

Además, este curso el eje de trabajo temático es la maternidad por lo que STEC ha realizado varias propuestas de mejora de los permisos ante la Consejería de Educación sin haber obtenido ninguna respuesta.

El sindicato también ha denunciado la "falta de cuidado y protección" a las embarazadas en las aulas pues en su opinión no se ha tenido en cuenta ni se ha "cuidado especialmente" a este colectivo con alta presencia en las Unidades de Cuidados Intensivos por Covid.

Según Gómez, si no hay políticas de apoyo y de conciliación, "difícilmente" cambiará la tendencia a la baja de la natalidad en la región. "Eso preocupa al sindicato y debería preocupar al Gobierno pero creemos que no porque no hay políticas para corregir" la situación, ha dicho.

STEC ha elaborado tutoriales sobre permisos de lactancia, maternidad, etcétera, que el 8 de marzo se colgarán en las redes sociales.

MONOPARENTALES

Por otro lado y teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de las familias monoparentales, STEC ha presentado el jueves una reclamación en el Juzgado de lo Social para que se reconozcan todas las semanas de permiso a las familias monoparentales.

"Hemos decidido reclamar este derecho porque creemos que el bienestar de los niños está por encima del tipo de familia en la que hayan nacido; queremos que a las familias monoparentales se les considere igual que a a las demás", ha explicado Gómez, que ha indicado que hay dos sentencias favorables al respecto en País Vasco y Cataluña.

En este sentido, ha concretado que la intención del sindicato es crear jurisprudencia y confía en que "vaya imponiéndose una interpretación de la norma que extienda este derecho también a familias monoparentales hasta que se reforme la ley".

Con todo, Gómez cree que lo que ha sucedido es "un olvido" pero que se ha saldado con "una vulneración del derecho de igualdad" por lo que espera que el juzgado lo "corrija" y acabe creando jurisprudencia que modifique definitivamente la ley.