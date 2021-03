Suances muestra su contundente rechazo a la posible ubicación de la nueva depuradora en Cortiguera

SUANCES, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Suances ha expresado su rechazo "tajante y contundente" a la posibilidad de que la nueva depuradora que sustituya a la de Vuelta Ostrera, con sentencia de derribo, se instale en Cortiguera.

"Aún no tenemos ningún tipo de notificación oficial, por lo que esperemos que la información publicada no se confirme y que el Ministerio finalmente se decante por otra ubicación. Pero en cualquier caso, desde el Ayuntamiento no vamos a dejar de pelear por lo que pensamos que es justo", han afirmado en un comunicado los representantes municipales.

También han pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se estudie toda la documentación y los expedientes elaborados, especialmente el informe de impacto ambiental, antes de decantarse por ubicar en Cortiguera la nueva depuradora.

Tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se convocó en el Ayuntamiento una comisión de urgencia para analizar la situación y adoptar una postura unánime. Tras la reunión, los grupos que han acudido al encuentro (PSOE y PP) han acordado mostrar de "manera firme" el rechazo de Suances.

Como primera medida, trasladarán al Pleno municipal una moción de rechazo para darle traslado al Parlamento de Cantabria.

También mantendrán durante las próximas horas un encuentro con diversos colectivos sociales y vecinales del municipio para evaluar la situación y los posibles pasos a dar a partir de ahora.

"Es importante seguir mostrando unidad ante este tema. Caminar todos juntos en la misma dirección para conseguir el objetivo que todos compartimos", han subrayado.

Además, han adelantado que, si finalmente el Ministerio se decanta por Cortiguera, "se seguirá peleando" por la vía legal y administrativa para revertir una decisión que consideran "injusta y errónea".

En esta línea, han apuntado varios motivos que hacen que esta ubicación no sea la más idónea, en su opinión, como el impacto ambiental y paisajístico puesto que afecta a una ladera "con un importante desnivel e inestabilidad, con una pendiente muy fuerte que habría que atajar para la construcción".

De hecho, en el estudio ambiental que salió a información pública se ve como, de todas las ubicaciones planteadas, Cortiguera es la que cuenta con un impacto más alto, han indicado.

También afirman que esta ubicación no respeta normativas como el Plan de Ordenación del Litorial (POL), la servidumbre de protección marítima terrestre o el Plan General de Ordenación Urbana, entre otras. A lo que se suma la posible afección del área de especial interés (ANEI) que está en estudio.

Además del alto valor ecológico y de recuperación ambiental de toda esta zona y la cercanía de la instalación a las viviendas de este pueblo.

Motivos que se unen a otros muchos, ya esgrimidos en las alegaciones planteadas en su momento, y que mantienen al Ayuntamiento en su "firme rechazo".