El sur de Cantabria amanece por debajo de los cero grados y Cabaña Verónica registra la sexta mínima del país

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria ha amanecido este sábado con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, mientras Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado la sexta mínima de España al marcar -2,4ºC pasada la medianoche.

Se trata de los valores más bajos que se han dado durante la jornada en la comunidad, donde destacan los anotados en Reinosa, -1,6ºC a las 7.40 horas; Cubillo de Ebro, con -1,1ºC a las 8.00 horas, y Polientes, -0,9ºC, a las 8.20 horas, ambos en Valderredible.

El Mirador del Cable, también en Picos de Europa, cierra el listado de las mínimas bajo cero que se han dado en la región con -0,2 grados registrados a las 00.00 horas. A nivel nacional, lidera el ranking Sanabria (Zamora) con -3,8ºC.

Por contra, las máximas en Cantabria las ha registrado el litoral, donde el mercurio de los termómetros ha llegado a subir esta noche hasta los 15 grados en lugares como Santander o San Vicente de la Barquera, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.