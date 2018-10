Tezanos apela a superar el conflicto en educación desde el diálogo y la negociación

Publicado 21/09/2018 13:12:13 CET

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, la socialista Eva Díaz Tezanos, ha apelado a superar el conflicto que atraviesa el ámbito de la educación en la región desde el diálogo y la negociación, por el bien del sector y sobre todo de los escolares.

A preguntas de la prensa un día después de que la Junta de Personal Docente convocara la segunda huelga de maestros de Educación Infantil y Primaria en menos de quince días desde el inicio del curso escolar, Diaz Tezanos ha lamentado el conflicto entre la Junta de Personal Docente y el consejero de Educación, el también socialista Francisco Fernández Mañanes, a raíz del calendario.

Díaz Tezanos está "segura" de que, después de la huelga y la manifestación de este jueves, "se tiene que abrir alguna línea de diálogo y negociación para el futuro" porque, ha subrayado, "lo que debe primar es el interés superior, que es nuestro sistema educativo y la educación de los escolares".

"Yo he sido consejera (de Educación) y las tensiones y los conflictos en el ámbito educativo no benefician a la educación en general pero no benefician en ningún caso el proceso de aprendizaje de los niños, que es su fin", ha remarcado.

Por ello ha apelado a superar el conflicto actual "como se superan todos, desde la única herramienta posible", el diálogo y la negociación. "Espero que sea posible ese diálogo y esa negociación y que podamos resolver cuanto antes este conflicto por el bien de la educación de Cantabria y de los escolares de la región", ha deseado.

Al respecto ha destacado que Cantabria cuenta con un "gran" sistema educativo, como apuntan "todos los informes e indicadores", que es producto del conjunto de la comunidad educativa y "especialmente" de los profesores y maestros.

La vicepresidenta se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en un encuentro para informar sobre el inicio del proceso participativo de la candidatura de los Valles Pasiegos a Reserva de la Biosfera.