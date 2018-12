Tezanos replica a Martín que no se puede culpar a Medio Ambiente del "fracaso de algunos proyectos"

Publicado 10/12/2018 12:50:06 CET

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha lamentado que se trate de "enmascarar el fracaso de algunos proyectos que no han salido adelante" culpando de ello a Medio Ambiente.

De esta forma, Díaz Tezanos (PSOE) ha replicado al consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), después de que en una entrevista en El Diario Montañés haya manifestado que "hay francotiradores en Medio Ambiente que disparan" contra los proyectos que presenta su departamento.

Frente a ello, la vicepresidenta ha reiterado que desde su Consejería "apoyamos y empujamos todos aquellos proyectos de desarrollo económico en nuestra comunidad autónoma pero obviamente, y como no puede ser de otra manera, dentro del marco de la legalidad".

Ha indicado además que, para que un proyecto obtenga el informe favorable, lo primero "se tiene que presentar bien". "Los documentos y expedientes se tienen que presentar bien para que podamos obtener el informe favorable de los técnicos, que son funcionarios que estaban con anteriores gobiernos y seguirán con futuros ejecutivos", ha apostillado.

Y también ha manifestado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que ella, como titular de Medio Ambiente, "no voy a firmar nunca nada en contra de ningún informe técnico del Gobierno de Cantabria" porque "tengo la obligación de garantizar la seguridad jurídica de los documentos y de los proyectos que se presenten y esa seguridad se garantiza cumpliendo la legalidad y la normativa".

"Puedo recibir distintas criticas en los medios de comunicación pero recursos fundados en derecho todavía no tenemos ninguno y a veces estas cuestiones tratan de enmascarar el fracaso de algunos proyectos que no han salido adelante", ha añadido la vicepresidenta cántabra.

Ha defendido que hoy, en pleno siglo XXI, "un proyecto de desarrollo económico e industrial no puede ir en contra del medio ambiente", más cuando en el siglo pasado en nuestro país el desarrollo se ha hecho "a costa de cualquier cosa", pero ha enfatizado que eso en la actualidad "es imposible".

Y es que, ha destacado, hay unas normas medioambientales cuyo cumplimiento hay que "garantizar" y, "si no, pues tendremos que cambiarlas, pero no hemos recibido ninguna sugerencia para ello", ha dicho, al tiempo que ha esperado que "ningún consejero pueda pensar que está por encima de la ley".

Aunque no ha tenido aún la ocasión de hablar con Martín sobre sus declaraciones, Díaz Tezanos ha señalado que, "en cualquier caso, él conoce perfectamente la normativa ambiental vigente, porque fue titular de Medio Ambiente, y algunos proyectos presentados en su etapa que obviamente que si no cumplían los criterios ambientales pues no salían adelante".

Y, para concluir, ha destacado que "hay proyectos muy importantes en nuestra comunidad autónoma que han salido adelante esta legislatura porque cumplen estrictamente el marco de la legalidad".