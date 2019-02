Tolerancia 0 al Bullying dice que no busca alarmar sino sensibilizar

Actualizado 13/02/2019 13:22:41 CET

Podemos critica la "virulenta" respuesta de Educación, con "difamaciones" y "desacreditando" a la asociación

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Tolerancia 0 al Bullying ha convocado, junto a la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos), una rueda de prensa en la que ha rebatido las afirmaciones de la Consejería de Educación respecto a las declaraciones de este colectivo, que hoy ha asegurado que no busca alarmar sino sensibilizar y que ha insistido en que el protocolo contra el acoso escolar de Cantabria "no cumple los objetivos".

"No buscamos alarmar, todo lo contrario, sino sensibilizar para ayudar a erradicar, en la medida de lo posible, este fenómeno, y nos ponemos a disposición de la Administración para que cuenten con el enfoque de los que lo han padecido en primera persona", ha dicho.

El tesorero de la asociación, Miguel Goya, ha lamentado que, tras la rueda de prensa sobre el acoso escolar que esta asociación ofreció el pasado viernes junto al diputado del grupo mixto, José Ramón Carrancio, la Consejería replicó con datos "que no se ajustan a la verdad".

Así, ha negado que la asociación haya pretendido faltar al respeto ni al trabajo del Observatorio para la Convivencia ni de los centros educativos, "conocedores de la implicación de la gran mayoría" de docentes y responsables educativos, sino que se ha limitado a "describir hechos constatados y demostrables".

En este sentido, ha aclarado que las críticas de Tolerencia 0 se centran en el sistema y las herramientas diseñadas para luchar contra el acoso, como el protocolo, que "creemos que no cumple los objetivos para los que fueron diseñados y se convierten en meros trámites burocráticos para certificar una situación" y que deberían realizarse de forma independiente.

Por otra parte, también ha manifestado que la asociación no duda "de que la intención de todos sea erradicar cualquier tipo de violencia", pero ha enfatizado que existen diferencias de criterio "enormes" entre lo que cada una de las partes entiende como acoso escolar.

"Los grados de acoso son muchos, desde el más suave al más intenso, y ninguno deja de ser acoso. Y el sistema que se ha diseñado para combatirlo tiene muchos fallos y no satisface la problemática de la mayoría de los afectados, porque es un mundo oculto", ha señalado.

"80 notificaciones, 47 protocolos abiertos y cinco casos de acoso en el curso 2017-2018. Y 14 notificaciones y 10 protocolos este curso ¿entre más de 90.000 escolares?", se ha preguntado, aludiendo a los datos facilitados el pasado jueves por el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes.

Al respecto, el colectivo sigue "poniendo en tela de juicio" la formación "específica" que tienen a su disposición docentes y directores para ejercer la labor de investigación que se desarrolla en el protocolo, así como su independencia.

Por otra parte, ha manifestado que a Tolerancia 0 al Bullying le genera "tanta indignación como perplejidad" que la Consejería diga que no están inscritos en el registro de sociedades, cuando así figuran con fecha 17 de abril de 2017, ha dicho.

"No vamos a permitir que se empiece a malmeter y desinformar con datos irrelevantes que socaven nuestra imagen. El comentario de que la asociación ni siquiera está inscrita en el registro es falso", ha enfatizado, denunciado que la "prudencia, responsabilidad y rigurosidad" que pide la Consejería "no ha sido fuente para preparar el comunicado" de respuesta.

En el mismo, Educación también dijo que ha recibido ningún dato de esta asociación, algo que Goya ha negado. Ha recordado que el pasado mes de julio se reunieron con el consejero y la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, y "se comprometieron a una mesa de trabajo en la que se nos incluiría", pero "todavía estamos esperando", porque desde entonces "no ha habido respuesta", ha asegurado.

Por eso, ha dicho, "si no tienen noticias nuestras de primera mano es porque no nos lo han permitido", ha afirmado.

Tolerancia 0 al Bullying, según su tesorero, es una asociación de padres y personas que han vivido en primera persona el acoso, que "han sufrido la desatención de la administración pública que les dejó tirados, y que se han puesto al servicio de todos para intentar que haya mejoras en un sistema que piensa más en los papeles que en las soluciones, enrocado en dogmas que no les dejan ver la ineficacia", ha definido.

ORDÓÑEZ

Por su parte, Ordóñez ha lamentado la "especial virulencia" de la respuesta de Educación y ha confiado en no escuchar "difamaciones a ninguna asociación, por muy discrepante que sea el diagnóstico de una materia". "No se puede aceptar que una Consejería responda desacreditando a una asociación" con unas declaraciones "fuera de lugar".

Además, para la diputada, hay muchos casos de acoso escolar que no han salido a la luz y ha opinado que el protocolo "deja fuera a muchos niños" por un "error de diagnóstico".

"Nuestra experiencia y la de la asociación muestra una realidad distinta", ha afirmado, recordando que el Parlamento de Cantabria se ha comprometido a ayudar a esta asociación para atender "un problema prioritario" como es el acoso.

Ordóñez y Goya han estado acompañados por la presidenta de la asociación Tolerancia 0 al Bullying, Lourdes Verdejo.