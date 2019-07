Toman posesión los consejeros, a los que Revilla exige ser "una piña"

Publicado 08/07/2019 20:23:38 CET

Zuloaga admite que él y el presidente "no siempre" están de acuerdo pero comparten su deseo de "hacer crecer" Cantabria

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nueve consejeros del nuevo Gobierno de Cantabria PRC-PSOE han prometido o jurado este viernes su cargo y, a ellos, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, les ha pedido que den "lo máximo" para que la comunidad "siga mejorando" y les ha llamado a funcionar como "una piña" y a ser "honrados", "eficaces", "transparentes" y a estar "en contacto permanente con la gente".

Así se lo ha exigido el jefe del Ejecutivo a los nuevos responsables de las consejerías en el acto de toma de posesión celebrado esta tarde en el Parlamento de Cantabria, al que han acudido numerosas autoridades políticas, civiles y militares de la región.

En su intervención, con la que ha cerrado el acto, Revilla ha subrayado que se trata de un Gobierno "muy renovado" y "rejuvenecido" --"menos en mi caso", ha bromeado el líder regionalista, de 76 años y que inicia su cuarto mandato-- y ha considerado que los nuevos consejeros constituyen un "gran equipo".

Y es que, a su juicio, todos sus integrantes son "gente especializada", que conocen "perfectamente" las materias que van a acometer en los próximos cuatro años y están "preparados para cumplir sus tareas".

De ellos espera que, como él, "al final del mandato", hayan hecho "todo lo posible por mejorar la vida de la gente" y para continuar con la tendencia de la legislatura recién concluida que, "salvo alguna marejada", ha sido, a su juicio, "positiva para los cántabros en todos lo órdenes".

Para poder lograr este objetivo, Revilla les ha advertido que "no va a consentir" que en el Consejo de Gobierno "haya dos partidos". "Hay un partido que se llama 'los intereses de Cantabria'", ha sentenciado el presidente del Ejecutivo, que ha recordado que tanto su partido, el PRC, como su socio, el PSOE, han firmado un documento de Gobierno con medidas incluidas por uno y otro partido y que deben ser respetadas por ambos.

El regionalista ha señalado que "lo único" que debe guiar a todos los integrantes del Gobierno es el programa de Gobierno pactado y se ha mostrado "seguro" de que así será. Según ha dicho, en el Consejo de Gobierno "la máxima" que tiene que predominar es Cantabria.

En este sentido, y en cuanto a las primeras acciones del nuevo Gobierno, su presidente ha indicado que va a "cumplir" lo prometido en su discurso de investidura, donde anunció que se reuniría con la patronal y sindicatos y, también y por otro lado, con los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox, por este orden), para conocer sus inquietudes y sugerencias. Revilla ha indicado que les convocará la semana que viene.

GÓMEZ DESEA "ÉXITO" A LOS NUEVOS CONSEJEROS

El acto ha comenzado con unas palabras de bienvenida del presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, que ha dado la enhorabuena a los nuevo consejeros y les ha deseado "mucha suerte" y "éxito" en sus cometidos, porque, según ha dicho, sus "aciertos" redundarán en beneficio de todos".

El jefe del Legislativo ha reiterado además que espera trabajar con el Ejecutivo con "cercanía", "lealtad" y desde la "máxima cooperación", porque esto repercutirá igualmente "en beneficio de todos".

Entre otras recomendaciones, les ha aconsejado que busquen el "acuerdo", y les ha advertido que en momentos "difíciles" como el actual, quien "no arrime el hombro no estará a la altura".

CONSEJEROS

De los nueve consejeros, cinco han sido elegidos por el PRC y cuatro por el PSOE. Los de la rama socialista son el también vicepresidente y portavoz del Ejecutivo y líder del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, que además será consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte; María Sánchez (Economía y Hacienda); Miguel Rodríguez (Sanidad), y Ana Belén Álvarez (Empleo y Políticas Sociales).

Por parte de los regionalistas han tomado posesión de su cargo Paula Fernández (Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior); José Luis Gochicoa (Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo); Marina Lombó (Educación, Formación Profesional y Turismo); Guillermo Blanco (Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), y Francisco Martín (Innovación, Industria, Transporte y Comercio), que es el único que repite respecto al inicio de la pasada legislatura, en cuya recta final se incorporaron Gochicoa y Fernández.

La gran mayoría de ellos --cinco-- han optado por prometer su cargo (Pablo Zuloaga, Paula Fernández, Francisco Martín, Miguel Rodríguez y Ana Belén Álvarez) y cuatro lo han jurado (José Luis Gochicoa, María Sánchez, Marina Lombó y Guillermo Blanco).

GOBERNAR PENSANDO EN EL FUTURO

Tras Gómez, ha tomado la palabra Zuloaga, que ha afirmado que este nuevo bipartito PRC-PSOE "está aquí" para "garantizar el progreso de Cantabria".

"Gobernemos este presente pensando en ese futuro, no se puede avanzar mirando atrás", ha dicho el socialista, que considera que "hay que hacer las cosas de otra manera porque estamos en otro tiempo".

Zuloaga ha señalado que, aunque es cierto que, como Gobierno, "conviene ser predecibles, fuente de estabilidad y vertebración territorial", también ha destacado que "no es menos cierto que haciendo las cosas siempre de la misma manera, vamos a obtener siempre los mismos resultados, por lo que es fundamental afrontar los retos del futuro de Cantabria aprovechando todas nuestras oportunidades".

"La gran mayoría de los cántabros cada uno de los días de su vida utilizan infraestructuras y servicios que dependen, directa o indirectamente de este Gobierno", ha dicho.

Tras escuchar al socialista, Revilla ha afirmado que él "no se arrepiente para nada" de lo hecho por el anterior bipartito PRC-PSOE que ha gestionado la comunidad autónoma en los últimos cuatro años.

Así, ha afirmado que el bipartito que ahora se inicia será un "Gobierno continuista" para "hacer más y mejor" que en los últimos años. Así, ha señalado que seguirá "creando empleo", implicándose en favorecer la industria y trabajar para "mejorar la calidad de vida y las políticas sociales que afectan a la gente".

Por su parte, Zuloaga, en su intervención también ha reconocido que aunque el presidente y él "no siempre están de acuerdo" sí que ambos comparten que quieren "hacer crecer" a la región.

"Si queremos mejorar tenemos que poner Cantabria por delante de los partidos, aunque no en contra de ellos, pues es, a través de los partidos, como nuestro sistema democrático, expresa su pluralidad", ha señalado el líder de los socialistas cántabros.

NECESIDAD DE GOBIERNO EN ESPAÑA

Zuloaga ha pedido a Revilla que, desde su experiencia, el Ejecutivo que preside --"nuestro Gobierno", ha dicho-- ejerza su tarea "escuchando, atendiendo a los problemas de la gente para que vean que somos de ellos, que tenemos las mismas inquietudes e ilusiones" y que sea un Ejecutivo "a pie de calle".

"Esto tampoco hace falta que se me diga", le ha replicado el regionalista, que cree que "se aprende más de la gente que de la Universidad".

Por otra, parte Zuloaga ha instado a Revilla a "no cejar en su esfuerzo" por recordar allí por donde vaya que Cantabria "necesita ya un Gobierno en España" liderado por un Pedro Sánchez que "cree" en Cantabria. "Yo haré lo propio", ha añadido el socialista que afirma que se precisa un Ejecutivo central "que asuma los compromisos con Cantabria y sobre todo con los cántabros financiando las políticas públicas que otros nos dejaron a la espalda".

A esto, Revilla le ha dicho: "querido vicepresidente, no hace que me insinúes la necesidad que tiene España de tener un Gobierno no interino, es de sentido común".

Así, el regionalista ha vuelto a insistir en que no hay "ninguna alternativa" de Gobierno al que pretende conformar Pedro Sánchez salvo convocar nuevas elecciones generales, algo que, a su juicio, sería el "fracaso mayúsculo de la política".