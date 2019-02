Toribio reafirma su lealtad al PP y desmiente su posible candidatura con otro partido

Publicado 19/02/2019 20:14:55 CET

Pone su cargo a disposición del partido después de que la Dirección haya decidido optar por un nuevo candidato en Los Corrales

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta Local del PP en Los Corrales de Buelna y diputada regional, Mercedes Toribio, ha reafirmado su "lealtad" al Partido Popular y ha desmentido "tajantemente" su posible candidatura municipal con otra formación política.

"Desde que me llamaron en 1999 he permanecido fiel a las siglas del Partido Popular y así voy a seguir. Mis discrepancias con la dirección regional no tienen nada que ver con mi lealtad al PP", ha dicho Toribio en un comunicado remitido a los medios antes de la celebración de una reunión de la Junta Local del PP de Los Corrales.

Así, ha indicado que la Junta Local de esta tarde comunicará a los miembros de este órgano que "la dirección del partido en Cantabria ha preferido optar por un candidato nuevo en Los Corrales".

"Yo por supuesto que no me voy a enfrentar al mismo, es más, no quiero ser un obstáculo en estos meses que quedan hasta la cita electoral, por lo que pongo a disposición del PP mi cargo de presidenta de la Junta Local. A partir de ahí que la dirección regional actúe según su criterio y espero que el Partido Popular consiga los mejores resultados", ha señalado.

Por último, Mercedes Toribio ha subrayado que "jamás ha pasado por mi cabeza estar en política si no es bajo las siglas del Partido Popular, así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo".