Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Igualdad de Torrelavega, Patricia Portilla, ha anunciado que el próximo lunes, 30 de noviembre, se abrirá el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del programa municipal 'Abierto en Vacaciones', cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares de Navidad.

En esta ocasión se ofertarán un total de 80 plazas, distribuidas en cuatro centros educativos del municipio. Las actividades, dirigidas a niños de entre 3 y 12 años, se desarrollarán del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027.

Las plazas ofertadas se distribuirán en los CEIP Menéndez Pidal (16), José María de Pereda (24), José Luis Hidalgo (24) y Matilde de la Torre (16).

Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes desde las 9.00 horas del lunes hasta las 14.00 horas del viernes 11 de diciembre.

La inscripción deberá realizarse de manera presencial en el Espacio Mujeres, de 9.00 a 18.00 horas, teniendo en cuenta que el último día el plazo finalizará a las 14 horas.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 14 de diciembre y las definitivas el 21 de diciembre. Las familias que obtengan plaza dispondrán del 21 al 31 de diciembre para realizar el pago. Para obtener más información sobre el programa, las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 942 80 32 08 o del correo electrónico abiertoenvacaciones@aytotorrelavega.es.

Portilla ha destacado que este programa responde a una necesidad real de las familias durante los periodos no lectivos. "Muchas madres y padres tienen que compaginar su jornada laboral con el cuidado de sus hijos e hijas cuando no hay colegio", ha señalado la concejal, quien ha subrayado que esta iniciativa ofrece a los menores un "espacio seguro, educativo y de ocio" en el que disfrutar de sus vacaciones.