Cartel del concierto de la Rondalla Senior - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rondalla Senior del Ayuntamiento de Torrelavega y la Banda Municipal de Música ofrecerán este jueves, 26 de noviembre, y el viernes 27 dos conciertos en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Así, la primera cita tendrá lugar el jueves, a las 19.45 horas, con el recital extraordinario de la Rondalla Senior, dirigida por Manuel Ortiz Pascual, con adaptaciones y arreglos de E. Bacigalupi y Luis Cuartas como solista.

La formación interpretará un variado repertorio integrado por once piezas, entre las que figuran pasodobles, valses, canciones populares y fragmentos de zarzuela.

Incluye títulos como 'Marcial', 'Volver, volver', 'Vals nº 2' de Shostakóvich, 'Alma, corazón y vida', 'Aires andaluces', 'Torna a Sorrento', 'La leyenda del beso', 'Corazón, corazón', 'Dos guitarras', 'La del Soto del Parral' y 'No te vayas de Navarra'.

La programación continuará el viernes, a las 20.15 horas, con el concierto de Santa Cecilia de la Banda Municipal de Música de Torrelavega, bajo la dirección de Alexia García Ceballos.

En esta ocasión, la actuación, bajo el lema 'La música también es nuestra ciudad', contará con once músicos de diferentes especialidades instrumentales: oboe, clarinete, saxofón, trompeta, bombardino, tuba y percusión.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha dado a conocer en nota de prensa los detalles de estos recitales y ha animado a la ciudadanía a asistir a estas dos citas, que constituyen "una oportunidad para disfrutar del trabajo de ambas formaciones y poner en valor la actividad musical que se desarrolla en Torrelavega".