Torrelavega convoca tres plazas de técnico de gestión mediante oposición libre

Archivo - Fachada de la sede del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes las bases para cubrir, como personal funcionario de carrera, tres plazas de técnico de gestión mediante oposición libre en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración General, subescala de Gestión, subgrupo A2, y corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 (una plaza) y de 2025 (dos plazas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En nota de prensa, el alcalde, Javier López Estrada, ha valorado este paso para reforzar la plantilla municipal y mejorar la capacidad de gestión del Consistorio, "avanzando en la cobertura de puestos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos".

REQUISITOS Y SISTEMA DE SELECCIÓN

Los aspirantes deberán disponer de la titulación exigida en las bases: Grado universitario, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Formación Profesional de tercer grado o titulación equivalente, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos.

El proceso selectivo constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios: un cuestionario tipo test de un máximo de 50 preguntas; el desarrollo por escrito de tres temas extraídos al azar; y la resolución de uno o varios supuestos prácticos.

Cada ejercicio se calificará sobre diez puntos y será necesario obtener al menos cinco para superarlo.

Las solicitudes, que deberán acompañarse del documento de identidad vigente y del título académico requerido, podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la calle Juan José Ruano, 9, bajo, o por los demás medios previstos en las bases.

Las mimas pueden consultarse en la página web www.torrelavega.es, así como el modelo de solicitud y la información del proceso, dentro del apartado de oferta de empleo público de la sede electrónica.

También se publicarán en los anuncios y resoluciones en el tablón electrónico municipal y en los boletines oficiales cuando corresponda.

Además, la convocatoria contempla la posibilidad de ampliar el número de plazas si se incorporan nuevas plazas de técnico de gestión a las ofertas de empleo público municipales antes del inicio del primer ejercicio.