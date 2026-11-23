Trabajos en la fachada del Colegio Cervantes - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, dentro de los trabajos de conservación y mantenimiento que realiza en los 13 centros públicos del municipio, está pintando la fachada original del Colegio Cervantes.

En un comunicado, el concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, ha incidido en que el Cervantes es el segundo colegio más antiguo de la ciudad y ha subrayado "la importancia de mantener los edificios escolares en las mejores condiciones posibles", dentro de las competencias de conservación y mantenimiento que corresponden al Consistorio.

Junto a esta actuación, el edil se ha referido a otras que se desarrollan mediante el Programa de Corporaciones Locales de Regeneración Artística de Espacios Públicos, que permite "actuar sobre diferentes instalaciones educativas", ha explicado.

Esta iniciativa es independiente "de las actuaciones ordinarias de mantenimiento" que se realizan con personal municipal y su fin es hacer estos equipamientos "más acogedores, alegres e integradores", tanto para escolares como para educadores, ha señalado.

Urraca ha precisado que las inversiones relacionadas con cuestiones estructurales corresponden a la Consejería de Educación.

El programa de Regeneración Artística de Espacios Públicos está subvencionado por el Fondo Social Europeo (FSE) y está integrado por nueve personas, una licenciada en Bellas Artes, un encargado y siete pintores.

En estos momentos, se trabaja en el colegio Fernando de los Ríos y en El Zapatón para dotar de una identidad visual común al edificio principal, al de Educación Infantil y al pabellón deportivo, utilizado también por equipos de la localidad.

Las intervenciones "incorporan elementos decorativos relacionados con la diversidad y han incluido el pintado integral del pabellón en tres tonos de amarillo", ha comentado el edil.

En los próximos días, está previsto intervenir en la fachada exterior del edificio principal del colegio Menéndez Pelayo, el más antiguo de Torrelavega.

Por otro lado, el concejal también se ha referido a la actuación realizada recientemente en el espacio de Educación Infantil del colegio Manuel Liaño, en Barreda, y ha confirmado que continúan los trabajos de pintura en salas, aulas y otros espacios interiores de los colegios Escudero Espronceda y Pancho Cossío.

Además, este otoño se contempla una intervención en la fachada principal del colegio José María Pereda, ha confirmado.