Archivo - Torrelavega presenta 'La historia de Chucho y Michi', un cuento para educar en el respeto y la adopción responsable - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Animal de Torrelavega ha presentado el cuento 'La historia de Chucho y Michi', una publicación dirigida a niños de hasta ocho años que aborda, desde una perspectiva cercana y educativa, la amistad, el abandono, el rescate y la adopción responsable de animales.

La iniciativa forma parte de las acciones de sensibilización y educación en bienestar animal que desarrolla el Consistorio y busca acercar a la infancia valores como la empatía, el respeto hacia los animales y la importancia de asumir la tenencia de una mascota como una responsabilidad duradera.

El cuento, ilustrado por Laura Soa, con textos de Ricardo Soa, narra la relación entre Chucho y Michi y traslada a los más pequeños un mensaje claro: los animales no son un capricho, sino seres que necesitan cuidados, atención, cariño y un compromiso estable por parte de quienes los acogen.

El concejal del área, Borja Sainz Ahumada, ha afirmado que educar en bienestar animal desde la infancia es la mejor manera de construir una sociedad más respetuosa y comprometida con los animales. "La historia nos permite hablar con los niños y las niñas de valores esenciales como la empatía, el respeto y la adopción responsable, recordando que acoger a un animal es una decisión que exige responsabilidad durante toda su vida", ha detallado.

Por su parte, la representante de la Fundación Defensa Animal Cantabria DEAN, Victoria Cedrún, ha subrayado además que la publicación es una herramienta sencilla y cercana para llevar a las aulas y a las familias un mensaje importante: "antes de adoptar hay que pensar, informarse y asumir el compromiso de cuidar. Y cuando se adopta, se cambia una vida, la del animal y también la de quien lo acoge".

Los ejemplares del cuento se repartirán en los colegios de Torrelavega, donde podrá utilizarse como recurso educativo para trabajar en el aula el respeto hacia los animales, la prevención del abandono y la importancia de la adopción responsable.

Asimismo, la Concejalía de Bienestar Animal llevará el cuento al Servicio de Pediatría del Hospital Sierrallana, con el objetivo de acercar esta historia a las familias y ofrecer a los más pequeños un material amable y positivo durante su estancia en el centro sanitario.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección de los animales de compañía, la prevención del abandono y la promoción de la adopción responsable, en colaboración con las entidades y personas que trabajan a diario por el bienestar animal en el municipio.