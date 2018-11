Los trabajadores de prisiones están llamados a regresar a la huelga los díaa 17, 18, 19 y 20 de este mes

Publicado 13/11/2018 19:27:31 CET

Los sindicatos aseguran que convocarán una huelga indefinida si no son atendidas sus reivindicaciones

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias están llamados a regresar a la huelga los días 17, 18, 19 y 20 de este mes ante, según los sindicatos convocantes, la "falta de negociación y la ausencia de soluciones a los problemas" tras las celebradas los días 24 y 26 de octubre.

En un comunicado, la plataforma que integra a estos sindicatos (ACAIP, CC.OO, UGT y CSIF) han señalado que la huelga iniciada es la primera celebrada por los trabajadores de prisiones de su historia en democracia y han avisado que, si no son atendidas sus reivindicaciones, "dará un paso más y convocará una huelga indefinida".

En Cantabria, donde está la prisión de El Dueso, en Santoña, representantes sindicales de la plataforma convocante ofrecerán el viernes, 16 de noviembre, a partir de las 10.30 horas, una rueda de prensa en la sede de CSIF para informar de las circunstancias que rodean este conflicto.

Los sindicatos han denunciado que instituciones penitenciarias y sus profesionales llevan padeciendo desde hace más de diez años el "olvido" de la Administración, lo que ha provocado el "deterioro" de un servicio público que tildan de "esencial".

Han aclarado que las reivindicaciones del colectivo "no son solo económicas" sino que abarcan otras mejoras laborales "no menos importantes".

Así, han denunciado la "falta de personal" y han asegurado que existen "más de 3.500 vacantes que no se han cubierto de un total de 23.000 empleados penitenciarios".

Han señalado que la ratio en el área de vigilancia puede llegar a un funcionario por cada 144 internos y se han quejado de que la Oferta de Empleo Público de este año tiene previsto cubrir 911 plazas, "ni una tercera parte de las necesarias".

Para los sindicatos, esta situación supone "un riesgo no solo para los funcionarios, sino también para los internos que no ven garantizada su seguridad".

También piden tener la consideración de agentes de la autoridad, una condición que tienen, según han señalado, no solo los efectivos de la Policia o la Guardia Civil, sino también personal facultativo y educativo y ahora más recientemente los conductores de transporte público, colectivos que --dicen los sindicatos-- "no tienen ni la décima parte de agresiones que el nuestro".

"Esta situación, para nosotros, los empleados de prisiones, genera una situación de indefensión absoluta ya que sin esta consideración la mayor parte de las agresiones, como amenazas, insultos, intentos de agresión, etc que no tengan reconocidas un daño físico constatable por un médico, quedan en multas que, al ser insolventes, quedan en nada (si no hay daño físico , no hay agresión)", han apuntado.

Así, estos sindicatos han insistido en que cada día se produce una agresión en una de las 83 prisiones de España.

También han reclamado una mejora salarial y critican el haber sido "exluidos" del reconocimiento que, en este sentido, han tenido recientemente la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, han recordado que el 25 de septiembre la plataforma que integran estos sindicatos recibió una propuesta de mejora salarial y laboral por parte de Instituciones Penitenciarias que fue retirada tres días después.