El tráfico en el Puerto de Santander sube un 1,2% hasta septiembre, hasta las 5,4 millones de toneladas

Archivo - Puerto de Santander - APS - Archivo

SANTANDER/MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el Puerto de Santander alcanzó los 5,4 millones de toneladas en los nueve primeses meses de 2026, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La mercancía general ha crecido un 2,9%, hasta los 2,8 millones de toneladas, y los graneles sólidos un 0,2%, totalizando 2,3 millones, mientras que los líquidos han caído un 9,3%, con 0,16, según datos de Puertos del Estado consultados por Europa Press.

Por su parte, la mercancía de contenedores se ha incrementado un 9,2%, hasta totalizar casi 1,18 millones de toneladas.

A nivel nacional, el tráfico de mercancías en los puertos de titularidad estatal alcanzó los 420,6 millones de toneladas hasta septiembre, un 1,2% más que en los primeros nueve meses del 2025.

Puertos del Estado, la empresa estatal que los gestiona, destaca en un comunicado que este avance se da a pesar del aumento del precio de los combustibles y la incertidumbre geopolítica, que siguen condicionando la evolución del tráfico marítimo.

La mercancía general moderó su caída al 0,2%, con más de 209 millones de toneladas transportadas, de las cuales 142,6 millones correspondieron a la contenerizada (-0,8%) y más de 67 millones (+1,1%) a la convencional.

Los contenedores (TEU) experimentaron un avance del 1,1%, hasta superar los 14 millones en los nueve primeros meses del año, y los 'import-export' protagonizaron un crecimiento del 2,3%.

Los graneles líquidos mejoraron sus cifras hasta los 138,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,6% en el acumulado desde enero, gracias al empuje de la gasolina y los productos químicos. En cuanto a los graneles sólidos, registraron un leve descenso del 0,3%, con un total acumulado de 60,1 millones de toneladas.

El tráfico ro-ro (con ruedas) aumentó un 0,4%, hasta alcanzar los 56,7 millones de toneladas; el número de buques mercantes por los puertos españoles disminuyó un 1,1%, hasta las 123.237 unidades; y el arqueo bruto aumentó un 0,6%.

Por su parte, el tráfico de pasajeros rozó los 33 millones de movimientos hasta septiembre, lo que supone un descenso del 1,1%, en comparación con el mismo periodo del pasado año.

La caída se debe, principalmente, al retroceso del 2,5% en el número de pasajeros en régimen de transporte, que se limitó a 22,6 millones de desplazamientos, compensado parcialmente por el aumento del 2% en los cruceros, que acogieron a 10,5 millones de personas.